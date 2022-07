Ερντογάν: Θα χτίσουμε τη μεγάλη Τουρκία

Στο κλίμα της επιθετικής ρητορικής παρέμεινε για μια ακόμα φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στο πλαίσιο της επετείου του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για μια ακόμα φορά για το τουρκικό όραμα και το χτίσιμο μια μεγάλης χώρας, ζήτησε από τον Αλλάχ να δείξει το έλεός του στους μάρτυρες της 15ης Ιουλίου, ενώ προσευχήθηκε να μην ξαναζήσει τέτοιες προκλήσεις ο τουρκικός λαός.

“On the night of July 15, we once again proved that our Republic will live forever on the basis of the superiority of national will” https://t.co/xqcnhFrTdh pic.twitter.com/u9LmK7XZaI

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 15, 2022