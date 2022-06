Λίβερπουλ: Έγινε το «μπαμ» των 100 εκατ. ευρώ

Πολύ κοντά στην πρώτη της μεταγραφική κίνηση για το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως είναι η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και κορυφαία Μέσα στην Αγγλία, οι «reds» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός, που έκανε πάταγο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα γίνει παίκτης της ομάδας του Γιούργεν Κλοπ για ένα ποσό στα 80 εκατ. ευρώ το οποίο μπορεί να φτάσει στα 100 εκατ. μαζί με τα μπόνους.

Όσο για τον Νούνιες, έχει συμφωνήσει για πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα οκτώ εκατ. ευρώ. Πέρσι ο 22χρονος φορ πέτυχε 34 γκολ ενώ έδωσε και 4 ασίστ σε 41 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών».

Το μόνο που μένει πλέον φαίνεται πως είναι οι επίσημες ανακοινώσεις αφού οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Θυμίζουμε πως τις τελευταίες μέρες είχε μπει δυνατά στη διεκδίκηση του παίκτη και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ήταν πολύ αργά.

