Σε νέα τοποθέτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Νομοθετών στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν τόνισε ότι: «Όλοι οι στόχοι θα επιτευχθούν σίγουρα» Τουρισμός: Η Λαϊκή Οικονομία της Ελλάδας Η Ρωσία, είπε θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και θα «εγγυηθεί την ασφάλεια» των ανθρώπων στο Ντονμπάς και την Κριμαία. Για τις κυρώσεις Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις κυρώσεις της Δύσης, λέγοντας ότι τα σχέδιά της να «μας στραγγαλίσει οικονομικά έχουν αποτύχει». Ο πρόεδρος της Ρωσίας πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε χώρες προσπαθήσουν να παρέμβουν στη σύγκρουση θα αντιμετωπίσουν «άμεσα» αντίποινα. Νωρίτερα, η Ρωσία επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερους από 200 Βρετανούς βουλευτές και πρώην βουλευτές. Έκκληση της βρετανίδας ΥΠΕΞ για πολεμικά αεροσκάφη στην Ουκρανία Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας σε αποψινή της ομιλία, όπως αναφέρει το BBC, θα ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δυτικές δυνάμεις να δώσουν πολεμικά αεροσκάφη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τρας θα πει ότι η Δύση «πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και να διπλασιάσει την υποστήριξη» προς τη χώρα καθώς αμύνεται στη ρωσική εισβολή. «Εάν ο Πούτιν επιτύχει, θα υπάρξει ανείπωτη περαιτέρω δυστυχία σε όλη την Ευρώπη και τρομερές συνέπειες σε όλο τον κόσμο. Δεν θα νιώσουμε ποτέ ξανά ασφαλείς», αναμένεται να πει η Τρας. «Βαριά όπλα, τανκς, αεροπλάνα – σκάβοντας βαθιά στα αποθέματά μας, αυξάνοντας την παραγωγή. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά», θα τονίσει. Είναι το μόνιμο αίτημα του Κιέβου Το Κίεβο έχει επανειλημμένα καλέσει τους συμμάχους να προμηθεύσουν βαρύ οπλισμό, όπως αεροπλάνα και άρματα μάχης. Το ΝΑΤΟ έχει παράσχει ως επί το πλείστον μόνο ελαφρύτερο οπλισμό εν μέσω φόβων για κλιμάκωση, αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρξε ένας αυξανόμενος αριθμός δεσμεύσεων για την αποστολή αρμάτων μάχης. Όμως ο συνάδελφος της Τρας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντόμινικ Ράαμπ, αρνήθηκε να απαντήσει τρεις φορές όταν ρωτήθηκε από το BBC σήμερα το πρωί αν υποστηρίζει την έκκληση για αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Προηγήθηκαν οι απειλές από τη Ζαχάροβα Πριν από τις δηλώσεις του Πούτιν, νέα τοποθέτηση έκανε και η Μαρία Ζαχάροβα, σε σχέση με την εμπλοκή της Δύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν πλήγματα εναντίον κρατών του ΝΑΤΟ που παρέχουν όπλα στην Ουκρανία. Η ίδια προειδοποίησε σύμφωνα με την Daily Mail: «Αντιλαμβανόμαστε σωστά ότι για χάρη της διακοπής του εφοδιασμού του στρατιωτικού εξοπλισμού, η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος εκείνων των χωρών του ΝΑΤΟ που προμηθεύουν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου; Εξάλλου, αυτό οδηγεί άμεσα σε θανάτους και αιματοχυσία στο ουκρανικό έδαφος». H αντίδραση της Ζαχάροβα ήρθε μετά τη δήλωση του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, Τζέιμς Χίπι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τις ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων σε ρωσικό έδαφος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα ήταν «απολύτως νόμιμο» να χρησιμοποιηθούν βρετανικά όπλα σε τέτοιες επιθέσεις, παρόλο που προς το παρόν δεν πιστεύει ότι χρησιμοποιούνται. Όμως οι παρατηρήσεις του έγιναν αντικείμενο επίθεσης από το Κρεμλίνο, με το υπουργείο Άμυνας να τον κατηγορεί για «προβοκάτσια». Αυξάνεται η ανησυχία για την Υπερδνειστερία Οι αρχές της αυτόκλητης φιλορωσικής δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας στην Μολδαβία ανακοίνωσαν σήμερα ότι πυρά ερρίφθησαν τη νύχτα «από το έδαφος της Ουκρανίας» εναντίον χωριού στο οποίο βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών των ρωσικών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στον μολδαβικό θύλακα. Το «υπουργείο Εσωτερικών» της Υπερδνειστερίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τη χθεσινή νύκτα «εντοπίσθηκαν πολλά drones επάνω από το χωριό Κολμπάσνα» ενώ σήμερα το πρωί ερρίφθησαν πυρά εναντίον του χωριού «από το έδαφος της Ουκρανίας». Τα νέα αυτά «περιστατικά» που προστίθενται στις «εκρήξεις» που έχουν καταγγείλει οι αυτονομιστικές αρχές της Υπερδνειστερίας τις τελευταίες δύο ημέρες συντηρούν την ένταση και συμβάλλουν στην δημιουργία κλίματος που ευνοεί την επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στον φιλορωσικό θύλακα. ΗΠΑ: Απόπειρα κλιμάκωσης εντάσεων Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε χθες, χωρίς να κατονομάσει την Ρωσία, για τις απόπειρες κλιμάκωσης της έντασης στην Υπερδνειστερία. «Διατηρούμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε πιθανή απόπειρα να προκληθεί κλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις. «Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Συντονιζόμαστε με τις εκκλήσεις για ηρεμία της μολδαβικής κυβέρνησης απέναντι στα συμβάντα αυτά και υποστηρίζουμε πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Μολδαβίας», πρόσθεσε. Για προβοκάτσια προειδοποιεί το Κίεβο Το Κίεβο κατηγόρησε ευθέως την Μόσχα ότι επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της φιλορωσικής δημοκρατίας, που συνορεύει με την Ουκρανία. «Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την Υπερδνειστερία», πράγμα που σημαίνει ότι η Μολδαβία θα πρέπει να περιμένει «προσκεκλημένους», δήλωσε χθες στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ. «Αν η Ουκρανία πέσει, αύριο τα ρωσικά στρατεύματα θα βρεθούν στις πόρτες του Κισινάου», την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, προειδοποίησε ο ουκρανός προεδρικός σύμβουλος. Οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών έγραψαν στο Telegram ότι η Μόσχα προετοιμάζει «πυραυλικά πλήγματα κατά της Υπερδνειστερίας προκαλώντας θύματα» για να κατηγορήσει στην συνέχεια το Κίεβο. Οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην αποσχισθείσα φιλορωσική δημοκρατία έχουν τεθεί «σε κατάσταση πλήρους συναγερμού», ανακοίνωσε χθες το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Η Μολδαβία, η οποία συγκάλεσε χθες εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε την λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειά της.