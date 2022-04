Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Γκοντάρ, μια πόλη στην περιφέρεια της Αμχάρα, στην Αιθιοπία, σε επίθεση που εξαπέλυσαν «χριστιανοί εξτρεμιστές» κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός τοπικού μουσουλμάνου αξιωματούχου, όπως κατήγγειλε ένας ισλαμικός οργανισμός.

Ο δήμαρχος της Γκοντάρ, Ζεουντού Μαλέντε, όταν ρωτήθηκε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC επιβεβαίωσε ότι «μερικοί εξτρεμιστές» – χωρίς να προσδιορίσει σε ποια κοινότητα ανήκαν – προκάλεσαν ένα «επεισόδιο», το οποίο κατέληξε σε «καταστροφές περιουσιακών στοιχείων και απώλεια ανθρώπινων ζωών και από τις δύο πλευρές».

Η αστυνομία της Γκοντάρ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το θέμα αυτό.

Over 20 killed in anti-Muslim attack in #Ethiopia: Islamic group – Digital Journal https://t.co/Otr6xAo7tA

