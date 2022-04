A Ukrainian serviceman walks near the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chornobyl Nuclear Power Plant, in Chornobyl, Ukraine April 16, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Ανήμερα της επετείου της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι στις εγκαταστάσεις και γύρω από το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία παρουσιάζονται «μη φυσιολογικά» επίπεδα ραδιενέργειας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Arab News επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ράφαελ Γκρόσι, 36 χρόνια μετά το πυρηνικό δυστύχημα, σήμανε συναγερμό λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, μετά το σύντομο πέρασμα και κατάληψη του εργοστασίου το προηγούμενο διάστημα από τους Ρώσους. Τα αποκαλυπτικά τηλεφωνήματα της Πισπιρίγκου #BREAKING Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site ‘abnormal’, rose after Russian forces took over the area: IAEA chief pic.twitter.com/9z58V67Jpr — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022 «Η κατάσταση είναι πολύ πολύ επικίνδυνη» ανέφερε ο Γκρόσι, ενώ συμπλήρωσε πως «υπήρξαν κάποιες στιγμές που τα επίπεδα ανέβηκαν λόγω της μετακίνησης του βαρέως εξοπλισμού που έφερναν εδώ οι ρωσικές δυνάμεις και όταν έφυγαν». «Παρακολουθούμε το φαινόμενο αυτό μέρα με τη μέρα» κατέληξε. Το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο Το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα αρ. 4 του Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόμπιλ της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε εδάφη της Ουκρανίας. Το ατύχημα ήταν της τάξης του μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Διεθνή Κλίμακα Πυρηνικών Γεγονότων, διατάραξε σοβαρότατα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Από το ατύχημα πέθαναν επιτόπου 2 από τους εργάτες του σταθμού. Μέσα σε τέσσερις μήνες, από τη ραδιενέργεια και από εγκαύματα λόγω της θερμότητας, πέθαναν 28 πυροσβέστες που έσπευσαν στο χώρο του ατυχήματος και διαπιστώθηκαν 19 επιπλέον θάνατοι ως το 2004. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι επηρεάστηκε η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ραδιενέργεια. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις των καρκίνων ήταν άνω του 15% στους πληθυσμούς που εκτέθηκαν, με χιλιάδες θανάτους από καρκίνο και λευχαιμία να συνδέονται με το ατύχημα. Η καταστροφή που προκάλεσε το ατύχημα φάνηκε από τις μετέπειτα συνέπειες του: ο χώρος εκκενώθηκε, έγινε μια μεγάλη διαρροή ραδιενέργειας, πολλοί άνθρωποι εκτέθηκαν σε ραδιενέργεια και εργάτες εγκατέλειψαν τον τόπο εργασίας τους. Τα Μέσα Ενημέρωσης αργότερα αναφέρθηκαν στο περιστατικό ως μια καταστροφή ευρείας κλίμακας, αναφερόμενα σε αυτό ως πυρηνικό ατύχημα και επίσης εκτίμησαν ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο Τσέρνομπιλ είχε καταστροφικές συνέπειες και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ερχονται αυξήσεις σε όλους τους μισθούς – Τι θα γίνει με τις συντάξεις Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share