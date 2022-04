Η παράδοση του Κλοπ που δείχνει… τελικό για τη Λίβερπουλ

Στα ημιτελικά του Champions League βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η Λίβερπουλ, καθώς οι «κόκκινοι» έπαιξαν όσο χρειάστηκε στη ρεβάνς του «Άνφιλντ» με την Μπενφίκα και κλείδωσαν την παρουσία τους στην τελική τετράδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Εκεί η Λίβερπουλ θα βρει τη φοβερή και τρομερή Βιγιαρεάλ η οποία ζει το δικό της «παραμύθι», έχοντας «πετάξει» εκτός Champions League αρχικά τη Γιουβέντους και στη συνέχεια την Μπάγερν. Οι «κόκκινοι» ωστόσο θέλουν να είναι αυτοί που θα βάλουν τέλος στο «ταξίδι» των Ισπανών, ώστε να φτάσουν στον μεγάλο τελικό του Παρισιού, έχοντας φυσικά και τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο «κίτρινο υποβρύχιο».

Ωστόσο, η Λίβερπουλ έχει ακόμα έναν λόγο για να ελπίζει περισσότερο. Ένα… σημάδι από τον Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος έχει «χτίσει» μια παράδοση, τα χρόνια που βρίσκεται στο «Άνφιλντ». Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση, λέει ο απλός λαός.

Από την ημέρα που ανέλαβε ο Κλοπ τη Λίβερπουλ, οι «κόκκινοι» έχουν φτάσει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συνολικά τέσσερις φορές (μαζί με τη φετινή). Στις προηγούμενες τρεις, η Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσει στον τελικό (δύο φορές στο Champions League και μια στο Europa League), έχοντας 100% επιτυχίας στη φάση των ημιτελικών.

Αυτή η παράδοση είναι που κάνει τη Λίβερπουλ να πιστεύει ακόμα περισσότερο πως θα βρεθεί στο Παρίσι για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με σκοπό να… ράψει το έβδομο αστέρι της!

Jurgen Klopp has now taken Liverpool to 4 European semi-finals:

🔴 2016

🔴 2018

🔴 2019

🔴 2022

He has made the final on all previous occasions… 👀🏆 pic.twitter.com/WSbwb5mwYM

— Statman Dave (@StatmanDave) April 13, 2022