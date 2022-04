Ηχηρό μήνυμα για τον τερματισμό του πολέμου δίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» Ολυμπιακός και Σαχτάρ Ντόνετσκ, σε μια ιστορική φιλική αναμέτρηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς αγώνων που θα δώσει η ουκρανική ομάδα με κορυφαίoυς συλλόγους στην Ευρώπη και στην Αμερική.

«Θέλουμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο και ειρήνη στην Ουκρανία μέσω αυτών των αγώνων. Για τον τρομερό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, για τα δεινά και την καταστροφή που έφερε αυτός ο πόλεμος στη χώρα μας» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σαχτάρ, Σεργκέι Πάλκιν.

Σημειώνεται πως η ουκρανική ομάδα δεν έχει αγωνιστεί από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Olympiacos FC Press Release on the friendly match against @FCShakhtar (Saturday, 9/4) for the sake of peace and the end of war. https://t.co/7YbBLjPXtq#Olympiacos #FriendlyMatch #Ukraine #StopWar #OlySha #Karaiskaki @FCShakhtar_eng

