«Βόμβα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: «Συμφωνία Μπαρτσελόνα – Λεβαντόφσκι»

Η Μπαρτσελόνα φέρεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον Πολωνό επιθετικό να μετακομίζει στους Καταλανούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρει το «Sport Italia» αναφέρουν ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και πλέον απομένει να δοθεί από την Μπάγερν Μονάχου το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή.

Από την πλευρά του ο 33χρονος επιθετικός επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ του Τσάβι, για αυτό και πιέζει τον εκπρόσωπο του Πίνι Ζάχαβι, να έρθουν σε συμφωνία με την Μπάγερν, ώστε το προσεχές καλοκαίρι να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται στο Μόναχο μέχρι το 2023.

Η Μπαρτσελόνα τα έχει βρει σε όλα με τον Λεβαντόφσκι και περιμένουν την τελική απόφαση της γερμανικής ομάδας. Σύμφωνα με το εν λόγω ιταλικό δημοσίευμα ο Τζουάν Λαπόρτα είναι διατεθειμένος να προσφέρει ένα ποσό μεταξύ 50-60 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να καταφέρει να κάνει τους Γερμανούς να πουν το πολυπόθητο «ναι» για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

