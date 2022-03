Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη διέταξε τη Ρωσία να σταματήσει την εισβολή της στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου για τον πόλεμο, ότι δηλαδή η Ουκρανία διαπράττει γενοκτονία κατά των Ρωσόφωνων στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Guardian, το δικαστήριο αποφάσισε με 13 ψήφους, έναντι δύο, ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 στο έδαφος της Ουκρανίας».

Μόνο οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δικαστές του δικαστηρίου ψήφισαν κατά της απόφασης.

Η εντολή του δικαστηρίου έρχεται σε συνέχεια της ουκρανικής προσφυγής στο δικαστήριο, στις 26 Φεβρουαρίου, με την οποία ζητούσε επείγουσα απόφαση σχετικά με τους ρωσικούς ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διέπρατταν γενοκτονία στους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία θύλακες στο Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ -περιοχές στην ανατολική Ουκρανία- ως δικαιολογία για την επίθεση.

Η Ρωσία δεν παρέστη στην αρχική ακρόαση της υπόθεσης, ούτε οι δικηγόροι της εμφανίστηκαν για να ακούσουν τη σημερινή απόφαση. Αντ’ αυτού έστειλαν επιστολή στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το ΔΔΔ δεν είχε δικαιοδοσία επί της υπόθεσης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Joan Donoghue, απέρριψε το επιχείρημα της Ρωσίας, επισημαίνοντας τις περιπτώσεις εκείνες που ο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί ότι η υποτιθέμενη γενοκτονία ήταν ο λόγος για την επίθεση.

Η απόφαση είναι απίθανο να επηρεάσει τις επιλογές του Πούτιν, αλλά παρέχει μια έγκυρη διάψευση του προσχήματος για την έναρξη του πολέμου.

Σε μια πρώτη αντίδρασή του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για νίκη της Ουκρανίας, καλώντας τη Ρωσία να συμμορφωθεί αμέσως.

«Η Ουκρανία πέτυχε μια ολοκληρωτική νίκη στην υπόθεσή της κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε να σταματήσει αμέσως η εισβολή. Η εντολή είναι δεσμευτική, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως. Σε διαφορετική περίπτωση, θα απομονωθεί ακόμη περισσότερο».

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022