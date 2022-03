Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 227 αμάχους, ενώ και άλλοι 525 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ (μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου). Ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών φτάνει τους χιλιάδες, χωρίς να μπορεί να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση καθώς η κάθε πλευρά δίνει τα δικά της στοιχεία. Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί, κυρίως γυναικόπαιδια, έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί όσο συνεχίζεται το αιματοκύλισμα.

Η Ρωσία δεν έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά το γεγονός ότι οι οι δύο πλευρές έχουν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα, και παρά τις ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις που της έχει επιβάλει η Δύση.

Σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στρέφεται στον δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που θα επικεντρωθεί στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι διαβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ’ οδόν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην Μπρεστ (δυτική Λευκορωσία) και ο ρωσικός στρατός δεσμεύθηκε να εγγυηθεί πως θα υπάρξει «ασφαλής διάδρομος» για τη διέλευση της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Η ουκρανική πλευρά απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες – τίποτε άλλο.

Ωστόσο το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε η Ρωσία να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στις περιοχές Χάρκοβο και Σούμι (ανατολικά), ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, τη Δευτέρα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δεν είχε κανένα απτό αποτέλεσμα.

Η Χερσώνα είναι στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων όπως επιβεβαίωσαν και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ρωσικά στρατεύματα περιπολούν την στρατηγικής σημασίας πόλη του Νότου. «Υπήρξαν ένοπλοι επισκέπτες στο δημοτικό συμβούλιο. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν είχαμε όπλα ή επιθετικότητα από την πλευρά μας», είπε ο δήμαρχος της πόλης Igor Kolykhaiev.

Στο Κίεβο οι κάτοικοι πέρασαν ακόμα μία νύχτα κόλασης με συνεχείς εκρήξεις, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να βρεθούν σε όσο το δυνατόν πλεονεκτικότερη θέση ενόψει των προγραμματισμένων για σήμερα Πέμπτη διαπραγματεύσεων με την ουκρανική πλευρά.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις απειλούν με νέες επιθέσεις, το υπόγειο ενός νοσοκομείου του Κιέβου έχει μετατραπεί σε μαιευτήριο, όπου οι μέλλουσες και οι νέες μητέρες φέρνουν νέα ζωή σε έναν κόσμο που αναστατώνεται βίαια από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Η Alina Shinkar είναι 32 εβδομάδων έγκυος στο πρώτο της παιδί. Εισήχθη σε ένα από τα μαιευτήρια του Κιέβου πριν από δύο εβδομάδες λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη. «Ξύπνησα στις 24 Φεβρουαρίου, στις 5 το πρωί από το χτύπημα, που άκουσα. Την έκρηξη. Και μετά άκουσα γυναίκες να αρχίζουν να κλαίνε και να ουρλιάζουν. Ο πόλεμος άρχισε», αναφέρει ο Guardian.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τουλάχιστον τρία σχολεία, αλλά και έναν καθεδρικό ναό στο Χάρκοβο. Από τις επιθέσεις των Ρώσων δεν γλίτωσαν ούτε καταστήματα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν τις εν λόγω επιθέσεις, με το CNN να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά τους.

