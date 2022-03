Ουκρανία: Με εξώφυλλο στα ουκρανικά το περιοδικό Time

Πολλοί Ουκρανοί αναδημοσιεύσουν στα social media το τελευταίο εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο περιλαμβάνει μια φράση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάνω από τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

To Time αποφάσισε μάλιστα να γράψει τον τίτλο του στα ουκρανικά, χρησιμοποιώντας μία φράση του ουκρανού προέδρου που είπε κατά την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη.

«Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και το φως θα νικήσει το σκοτάδι», αναφέρει ο τίτλος ενώ από κάτω γράφει «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας».

TIME’s new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ

— TIME (@TIME) March 3, 2022