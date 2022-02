Οι Ρώσοι συνεχίζουν να έχουν στο επίκεντρων των επιχειρήσεών τους το Κίεβο, μολονότι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς οι συγκρούσεις διεξάγονται στα προάστια.

Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκεται και το Χάρκογο, όπου αν και οι Ρώσοι κατάφεραν να εισέλθουν το πρωί της Κυριακής, ο ουκρανικός στρατός πήρε ξανά τον έλεγχο της πόλης.

Οι μάχες σημειώνονται με ελαφρά τεθωρακισμένα που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες να είναι ορατά στους δρόμους, ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών και σποραδικών εκρήξεων στην πόλη, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος έρημη, με τους κατοίκους να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Σε άλλα βίντεο, δε, διακρίνονται οι μάχες σώμα με σώμα.

Street battle in Kharkov city after Ukrainian forces captured 4 Russian Tigr armored vehicles. pic.twitter.com/ajyTeuQMyX

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022