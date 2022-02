«Θύμα» του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται πως έπεσε και το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου.

Πρόκειται για το Antonov An-225, το οποίο, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, πιθανώς κατέστρεψαν οι Ρώσοι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, «μπορεί να κατέστρεψαν το Mriya (σ.σ όνομα του αεροσκάφους, σημαίνει όνειρο στα ουκρανικά) αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταστρέψουν τα όνειρά μας για ένα δυνατό, ελεύθερο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος».

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022