Καλλιτέχνες και νέες κυκλοφορίες που θα μας απασχολήσουν

Η μουσική παραγωγή για λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Η αλήθεια είναι ότι ο κορωνοϊός με τα lockdown και όλα όσα είχε και έχει δημιουργήσει αναδιοργάνωσε και τον προγραμματισμό κυκλοφοριών. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το 2021 δεν κυκλοφόρησαν νέα άλμπουμ, αλλά, κακά τα ψέματα, όλα μπερδεύτηκαν. Πολλοί καλλιτέχνες, ιδιαιτέρως όσοι έχουν χρόνια στην πλάτη τους – ηλικιακά αλλά και προσφοράς – στράφηκαν είτε στις επανεκδόσεις είτε ανακάλυψαν κρυμμένες μουσικές και τραγούδια στα συρτάρια τους είτε κάποιοι άλλοι αποφάσισαν και πούλησαν τα δικαιώματά τους.

Η ζωή όμως συνεχίζεται, όπως και η μουσική, και το 2022 φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο φυσιολογική χρονιά από την προηγούμενη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την παραγωγή νέων τραγουδιών αλλά και τα live, που, ας μην κρυβόμαστε, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη μουσική. Στο πλαίσιο αυτό ας δούμε κάποιες νέες κυκλοφορίες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα μας απασχολήσουν τους προσεχείς μήνες.

Οι Tears For Fears

Το θρυλικό group των Tears For Fears ανακοινώνει το πρώτο του άλμπουμ ύστερα από 17 χρόνια. To «Tipping Point» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου. Οι Tears For Fears, που έχουν πουλήσει 30.000.000 άλμπουμ παγκοσμίως, συνεχίζουν να έχουν το κοινό τους. Ιδιαιτέρως όσους μεγάλωσαν με τα σινγκλ τους «Pale Shelter (You Don’t Give Me Love)», «Mad World», «Shout», «Everybody wants to rule the world», «Head over heels», «Advise for the young at heart», «Sowing the seeds of love». Οι ίδιοι λένε ότι ο ήχος του νέου τους άλμπουμ θα είναι ο ήχος των Tears for Fears.

Στις 27 Ιανουαρίου 2022 ο Kanye West ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης toy στο Instagram ότι το άλμπουμ «Donda 2» θα κυκλοφορήσει στις 22 Φεβρουαρίου, αναφέροντας επίσης ότι ο συνάδελφός του ράπερ Future θα είναι ο αποκλειστικός παραγωγός. Το «Donda 2» είναι το επερχόμενο ενδέκατο στούντιο άλμπουμ του αμερικανού ράπερ και φυσικά αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου «Donda». Πάντως τίποτα δεν είναι σίγουρο καθώς ο σούπερ σταρ δεν τα πάει καλά με τις ημερομηνίες, όπως έχει δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Η Dolly Parton

Οπως όλα δείχνουν, το «Run, Rose, Run» θα είναι το 48ο στούντιο άλμπουμ της αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού της κάντρι Dolly Parton. Εχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 4 Μαρτίου. Του άλμπουμ έχουν προηγηθεί τα σινγκλ «Big Dreams and Faded Jeans» και «Blue Bonnet Breeze». Σε πρόσφατη συνέντευξή της σημείωσε ότι αν αποτελέσει μέλος του Rock and Roll Hall of Fame (είναι υποψήφια), θα πρέπει να γράψει και έναν ροκ δίσκο. «Ποτέ δεν με φαντάστηκα ως ροκ καλλιτέχνη» κατέληξε.

Νέα άλμπουμ αναμένονται μέσα στο 2022 από τους Kendrick Lamar και Cardi B χωρίς να είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ο Travis Scott, χωρίς αμφισβήτηση ο μεγαλύτερος ράπερ στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, είναι στο τελικό στάδιο για τη «Utopia» του. O ίδιος κάνει λόγο για «ψυχεδελικό ροκ ήχο». Ιδωμεν.

Οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν το 12ο στούντιο άλμπουμ τους, το «Unlimited Love», το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους θα κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου. Ελπίζουμε να μην είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, αφού οι ίδιοι δήλωσαν ότι για να γράψουν τα τραγούδια του «χαθήκαμε στη μουσική. Ξοδέψαμε χιλιάδες ώρες, συλλογικά και ατομικά, βελτιώνοντας την τέχνη μας. Βρεθήκαμε σε ένα δωμάτιο μαζί και για άλλη μια φορά προσπαθήσαμε να γίνουμε καλύτεροι. Μέρες, εβδομάδες και μήνες που αφιερώθηκαν ακούγοντας ο ένας τον άλλον, συνθέτοντας, τζαμάροντας ελεύθερα, τακτοποιώντας τελικά όλους αυτούς τους καρπούς της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι θα μαγέψουμε». Πρώτη γεύση το σινγκλ «Black Summer». Οι Cypress Hill ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ «Back in Black», το πρώτο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος hip hop της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το άλμπουμ, εξ ολοκλήρου παραγωγής της Black Milk, έρχεται στις 18 Μαρτίου. Προπομπός του το σινγκλ «Bye Bye». Οι ίδιοι κάνουν λόγο για επιστροφή στις «ρίζες μας».

Νέο άλμπουμ από την Beyonce

H Beyonce, για την ακρίβεια η δισκογραφική της εταιρεία, ανακοίνωσε νέο άλμπουμ στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2022 με τίτλο «B7», ενώ επίσης νέες δουλειές αναμένουμε μεταξύ άλλων από τους Frank Zappa («The Mothers, 1971», επανακυκλοφορία σε super deluxe έκδοση), Scorpions («Rock Believer»), Guns N’ Roses («Hard Skool»), Avril Lavigne («Love Sux»), Johnny Marr (Fever Dreams Ots 1-4), Soft Cell («Happiness Not Included», ύστερα από απουσία 20 ετών, ποιος έχει ξεχάσει το «Tainted Love»!), Stereophonics («Oochya!»), Bryan Adams («So Happy it Hurts»), Placebo («Never Let We Go»), Jack White («Fear the Dawn»), BTS και άλλοι.

Tέλος, όλα δείχνουν ότι η Madonna θα είναι παρούσα το 2022 με νέο άλμπουμ. Η ίδια είχε αποκαλύψει στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου ότι είναι στο στούντιο με νέο υλικό, ενώ θα επανακυκλοφορήσει όλος ο μουσικός της κατάλογος.