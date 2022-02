Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται οι κάτοικοι του Κιέβου, μετά την εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η ουκρανική πρωτεύουσα αδειάζει όσο περνάει η ώρα, με τους πολίτες να σπεύδουν να αγοράσουν όσα περισσότερα τρόφιμα και να μετακινηθούν σε πιο ασφαλείς περιοχές, παρά τους ισχυρισμούς Ουκρανών δημοσιογράφων ότι οι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να αγοράσουν όπλα από τρόφιμα.

Locals in Odessa, #Ukraine are seen in Supermarket, stocking stuff amid the #Russian invasion pic.twitter.com/E68ToRB6OD

