Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συζυγοκτόνος πρόκειται να στραφεί νομικά κατά των παραγωγών του ντοκιμαντέρ το οποίο έχει διάρκεια 90 λεπτών και προσπαθεί να φωτίσει όχι μόνο τις συνέβη τη βραδιά της δολοφονίας, αλλά και γενικότερα τη σχέση της Καρολάιν με τον σύζυγο και δολοφόνο της.

Από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η δολοφονία στα Γλυκά Νερά ο βρετανικός τύπος εκδήλωσε ενδιαφέρον αφού η 19χρονη Καρολάιν καταγόταν από τη Βρετανία. Μάλιστα τότε αρκετοί δημοσιογράφοι είχαν σπεύσει στην Ελλάδα και έδιναν ανταποκρίσεις.

Για τη νομική διαδικασία που πρόκειται να κινήσει ο συζυγοκτόνος μίλησε ο συνήγορος του, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης: «Είναι σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε για μία ολική καταστροφή και για την οικογένειά του και για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό η συζήτηση να ήταν στο τι νομικά μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εις βάρος της εταιρείας»

Το ντοκιμαντέρ

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι: «Caroline: The Murder That Fooled the World» (Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο) και αναφέρεται στη σχέση του ζευγαριού, στην ανάγκη της Καρολάιν να βγει από το τοξικό περιβάλλον που ζούσε αλλά και στο θέατρο που έπαιζε ο Μπαμπης Αναγνωστόπουλος για 37 ημέρες.

Τότε που εμφανιζόταν και εκείνος σαν τον δυστυχισμένο σύζυγο που οι ληστές δολοφόνησαν μέσα στο σπίτι και μπροστά στο παιδί του, τη γυναίκα του αλλά και τον σκύλο της οικογένειας.

Στην ιστοσελίδα του Channel 5, παραγωγού του ντοκιμαντέρ, η περιγραφή για το έγκλημα ξεκινάει: «Παρακολουθώντας μια φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή και έναν τραγικό φόνο μιας γυναίκας που ζει στην Ελλάδα».

Στο ντοκιμαντέρ επείσης μιλάει για πρώτη φορά η γειτόνισσα του ζευγαριού, η γυναίκα που έμενε στη διπλανή μεζονέτα και στην οποία τηλεφώνησε ο Μπάμπης παριστάνοντας το θύμα αμέσως μετά το έγκλημα.

«Θυμάμαι τη στιγμή που έμαθα ότι ομολόγησε ο Μπάμπης. Εκεί πάθαμε όλοι σοκ. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα» λέει η γυναίκα στην κάμερα του Channel 5.

Ο συζυγοκτόνος ζητούσε δήθεν για βοήθεια, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παραπλανήσει τις Αρχές και να παρουσιάσει την εκδοχή του για «ληστεία μετά φόνου». Η γυναίκα είχε καθημερινές επαφές με το ζευγάρι και περισσότερο με την άτυχη Καρολάιν.

Και η γειτόνισσα συνεχίζει: «Με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό μου και ακούω τον Μπάμπη, που εκείνη την ώρα δεν τον καταλάβαινα τι μου έλεγε, σαν να ζητάει βοήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου λέει. Πετάγομαι από το κρεβάτι μου αναστατωμένη, ξυπνάω τον σύζυγό μου. Πάνω στον πανικό μου να ντυθώ, κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στη συνέχεια, το σηκώνει και τον ακούω να φωνάζει».

Το τηλεφώνημα με τη μύτη

Στο ντοκιμαντέρ μιλάει και ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Θανάσης Κατερινόπουλος ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν δημόσια για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Ο ίδιος εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τις αμφιβολίες του για το κίνητρο του εγκλήματος.

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στη γλώσσα του σώματος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου η οποία δεν τον έπεισε και η οποία τον έκανε να έχει τις αμφιβολίες του. Μάλιστα αναφερόμενος στα όσα είχε πει ο Μπάμπης ότι μετά το φονικό αν και δεμένος τηλεφώνησε στην αστυνομία πατώντας τα πλήκτρα με τη μύτη του, ο ταξίαρχος Ε.Α αποκαλύπτει, ότι επιχειρούσε και ο ίδιος επί 10 λεπτά να καλέσει με τη μύτη του ένα νούμερο -όπως ισχυρίστηκε ότι έκανε ο… «δεμένος» συζυγοκτόνος- αλλά δεν τα κατάφερε.

«Δεν σας κρύβω ότι είχα 10 λεπτά που δοκίμαζα στο κινητό μου τηλέφωνο, να καλέσω με τη μύτη ένα νούμερο. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καλέσω. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος… Πώς τα κατάφερε και κάλεσε το ‘100’ με τη μύτη… Ενίσχυσε όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως είχαν για το κατηγορητήριο εις βάρος του. Η τεχνολογία βοηθάει στις εξιχνιάσεις εγκλημάτων» λέει ο κ. Κατερινόπουλος.

Ο έμπειρος αστυνομικός αναφέρθηκε και στα όσα αντίκρισαν οι συνάδελφοι του όταν μπήκαν για πρώτη φορά στη μεζονέτα του ζευγαριού: «Όσο επαγγελματίας, σκληρός και ψυχρός να είσαι, και όση εμπειρία και να έχεις από τέτοια εγκλήματα, όταν πας σε έναν χώρο, βρίσκεις ένα άτομο νεκρό, ένα μωρό παιδί πάνω στο άψυχο κορμί και ένα σκυλί κρεμασμένο, πνιγμένο ουσιαστικά στη σκάλα του σπιτιού, αυτά είναι σοκαριστικά»