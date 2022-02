Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αυτόνομων περιοχών του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία πυροδότησε αντιδράσεις στη Δύση. Με δηλώσεις τους ηγεσίες της ΕΕ εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν και προειδοποιούν με κυρώσεις.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Συγκεκριμένα, σημειώνει:

«Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη».

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

