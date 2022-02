Βέμπερ: Απαράδεκτες δηλώσεις Κύρτσου – Κινείται πειθαρχική διαδικασία και στο ΕΛΚ

Θέση για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου από τη ΝΔ πήρε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επικρίνοντας το Γιώργο Κύρτσο και χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες και αβάσιμες τις δηλώσεις που οδηγήσαν στη διαγραφή του.

Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την αποπομπή του Γιώργου Κύρτσου και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ στην ευρωβουλή μετά τη διαγραφή του από τη ΝΔ. Άλλωστε όπως τονίζει ο κ. Βέμπερ «θα ξεκινήσει μια εσωτερική διαδικασία εναντίον του ευρωβουλευτή Κύρτσου».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης από τον Γιώργο Κύρτσο. Τις βρίσκουμε απαράδεκτες. Μετά από αυτό θα ξεκινήσει μία εσωτερική διαδικασία εναντίον του ευρωβουλευτή Κύρτσου», έγραψε ο κ. Βέμπερ.

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 18, 2022