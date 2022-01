Λα Πάλμα – «Παλεύοντας» με την ηφαιστειακή στάχτη

«Είναι ένας άλλος κόσμος», μονολογεί ο Φέλιξ Ροντρίγκεθ, καθώς σκουπίζει στάχτες από την σκεπή του σπιτιού του στη Λα Πάλμα.

Είναι ένας τους περίπου 7.000 κατοίκους του μικρού νησιού της Ισπανίας, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά την τρομερή έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα, στις 19 του περασμένου Σεπτεμβρίου, από το κρατήρα του οποίου εκτοξεύονταν για εβδομάδες ποτάμια λάβας και πυκνά σύννεφα τέφρας.

Τέσσερις μήνες μετά κι αφότου το ηφαίστειο έχει πια πάψει να «βρυχάται», το τοπίο σε πολλές περιοχές φαντάζει απόκοσμο, καλυμμένο από μια μαύρη «θάλασσα» στάχτης και επιφανειακά παγωμένης λάβας.

Για τον Φέλιξ, όπως και για τους συνολικά 2.000 συμπολίτες του, στους οποίους επετράπη η επιστροφή στον τόπο τους, ήταν μια πικρή χαρά.

Σε αντίθεση με τα σπίτια χιλιάδων άλλων, τα δικά τους κρίθηκαν ασφαλή και κατοικήσιμα. Στέκουν ωστόσο μέσα σε ένα τοπίο καταστροφής.

Περισσότερα από 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας και τέφρας έχουν «καταπιεί» σχεδόν τα πάντα: αυλές, δρόμους και τις μέχρι πρότινος καταπράσινες φυτείες αβοκάντο και μπανάνας, που στήριζαν την οικονομία του νησιού.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα του Κούμπρε Βιέχα – η πρώτη εδώ και μισό αιώνα- διήρκεσε 85 ημέρες.

Η λήξη της κηρύχθηκε επίσημα από τις ισπανικές αρχές την ημέρα των Χριστουγέννων.

Κανένας θάνατος ή τραυματισμός δεν έχει συνδεθεί άμεσα με την έκρηξη στο μικρό ισπανικό νησί, τμήματα των Καναρίων Νήσων στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής.

Όμως η αφύπνιση του ηφαιστείου άλλαξε άρδην το τοπίο στην Λα Πάλμα.

Η λάβα κατέστρεψε πάνω από 1.300 σπίτια, κυρίως στη δυτική πλευρά του νησιού. Κάλυψε περίπου 12.500 στρέμματα γης, συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών.

Μέχρι και δύο νέες χερσονήσους δημιούργησε, έκτασης 440 και 50 στρεμμάτων αντιστοίχως.

Αν και η επιφάνεια της λάβας έχει πια κρυώσει, οι μάζες της συνεχίζουν να αποθηκεύουν θερμότητα, καταγράφοντας σε ορισμένες περιοχές θερμοκρασίες άνω των 500 βαθμών Κελσίου.

Φαινόμενο που, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, θα διαρκέσει εβδομάδες, ίσως και μήνες, μαζί με την έκλυση τοξικών αερίων.

Στο μέλλον θα είναι πιο εύκολο να χτίσει κανείς πάνω στην παγωμένη λάβα, παρά να την αφαιρέσει, λένε επιστήμονες και τοπικοί αξιωματούχοι.

Προς το παρόν, επικεντρώνουν τις προσπάθειες στην απομάκρυνση της ηφαιστειακής τέφρας, που έχει καλύψει τεράστιες εκτάσεις και, εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα, αποτελεί επίσης κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

#LaPalma’s #volcanic #headache: what to do with all the lava and ash. In recent days many evacuees have come home, as the island scrambles to find a use for the spewed matter

https://t.co/B3vwCin2WL pic.twitter.com/7PUTk8slMy

— MIX (@mixdevil66) January 14, 2022