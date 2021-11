Αναμνήσεις από την ιστορία μας

Couleur localeστην οδό ΚαΪρη

Στη στοά ΚαΪρη στο Μοναστηράκι δίπλα στην οδό Βύσσης, βρίσκεται η γκαλερί Haus n Athen. Είναι ένας χώρος-κληρονομιά υπό μια έννοια της documenta 14δεδομένου ότι τότε αγόρασε τον συγκεκριμένο χώρο ο γερμανός ιδιοκτήτης της Πίτερ Νίμαν ο οποίος ανέθεσε την καλλιτεχνική διεύθυνση στην εικαστικό Αμαλία Βεκρή. Εκεί έστησε την έκθεση«I heard it from the valleys» (ως τις 7/11) η επιμελήτρια Εύα Βασλαματζή η οποία είχε παρουσιάσει πριν ταlockdownsτην αξιοπρόσεχτη έκθεση «Gone today, here tomorrow» στην Υπηρεσιακή Αυλή του Μεγάρου Μουσικής στο πλαίσιο της σειράς «Eπί το Εργον» τουAnnexMτης Αννας Καφέτση.

Η συγκεκριμένη έκθεση στο Μοναστηράκι είναι μέρος μιας έρευνας που έχει ξεκινήσει με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού σε μουσεία και λαογραφικές συλλογές της Ελλάδας σε συνεργασία συνεργασία με εικαστικούς (την Αναστασία Δούκα, τους VASKOS, την Δήμητρα Κονδυλάτου), τη χορογράφο Εύη Σούλη, την αφηγήτρια Φίλια Δενδρινού και την επιμελήτρια Λουίζα Καραπιδάκη προκειμένου να βρεθεί υλικό που θα μπορούσε να σχετιστεί με κάποιον τρόπο με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές. Ενα υλικό που ήρθε να «κουμπώσει» με άλλα στοιχεία από την έρευνα που υλοποίησεστο πλαίσιο του επιμελητικού προγράμματος φιλοξενίας του οργανισμούSAHA Associationστην Κωνσταντινούπολη (μέσω του προγράμματος υποστήριξης καλλιτεχνών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Artworks).