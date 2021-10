FILE PHOTO: The sun rises behind electricity pylons near Chester, northern England October 24, 2011. REUTERS/Phil Noble//File Photo

Στην ανακοίνωση του διπλασιασμού της επιδότησης στο ρεύμα και στην διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για να αυξηθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης κατέληξε το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο ύστερα από σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Από τα 9 στα 13 ευρώ η αύξηση της επιδότησης στο ρεύμα Όπως ανακοινώθηκε αύριο, Παρασκευή στις 11.00 π.μ., οι Χρήστος Σταϊκούρας, Θόδωρος Σκυλακάκης και Χρήστος Σκρέκας θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Ενεργειακή καταιγίδα τρομάζει οικονομίες και νοικοκυριά Ουσιαστικά θα ανακοινωθεί ένα πρόσθετο ενεργειακό πακέτο ως άμυνα -ενόψει και του χειμώνα -απέναντι στις αυξήσεις των διεθνών τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου. Το διευρυμένο ενεργειακό πακέτο στήριξης των νοικοκυριών, με την άμεση λήψη μέτρων στήριξης για το ρεύμα και το κόστος θέρμανσης ίσως ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προαναγγέλλεται η εφαρμογή ενός μόνιμου μηχανισμού αυτόματης παρέμβασης. Προς ώρας, πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα σχετικά με τις πληροφορίες ως προς τα εξεταζόμενα πρόσθετα μέτρα σε λογαριασμούς ρεύματος και επίδομα θέρμανσης. Οι πληροφορίες δείχνουν αύξηση της μηνιαίας επιδότησης ενδεχομένως και πάνω από τα 13 ευρώ ανά 300 kwh, από 9 ευρώ. Σχεδόν διπλασιασμός του κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης Προωθείται επίσης δραστική αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων σε συνδυασμό με νέα αύξηση του κονδυλίου για επίδομα θέρμανσης, από τα 100 εκατ. ευρώ σε πάνω από 150-200 εκατ. Ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων στη θέρμανση κατά 20% -30% σε σχέση με πέρυσι εντάσσοντας έτσι στη λίστα των δικαιούχων και τη μεσαία τάξη. Σχετικά με τον αυτόματο μηχανισμό παρέμβασης ώστε να επιδοτούνται τα νοικοκυριά όταν αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης (OPEN). Δεν θα μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Σε πρώτη φάση θα ανακοινωθούν τα άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τις αυξήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο. «Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει και δεύτερη παρέμβαση σε ότι αφορά το φυσικό αέριο. Η παρέμβαση θα έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά και θα καλύπτει ομάδες που βάλλονται περισσότερο. Η κυβέρνηση επιθυμεί να βοηθήσει περισσότερο τη μεσαία τάξη. Η συζήτηση για το επίδομα θέρμανσης είναι σε εξέλιξη. Αλλά θα είναι για περισσότερους» σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης, αποφεύγοντας να αναλύσει περισσότερο, τα κριτήρια και ποιους θα αφορά. Νέο κοστούμι λιτότητας για τον ευρωπαϊκό Νότο