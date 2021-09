Ο Μπάιντεν, ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν και ο κορωνοϊός

Θα σας πάω σήμερα στη Νέα Υόρκη όπου τα μάτια των περισσότερων χωρών του κόσμου είναι στραμμένα στην 76η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ήδη εκεί βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ την Τετάρτη αναχωρεί για την αμερικανική μεγαλούπολη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά στη Νέα Υόρκη άρχισαν τα μυστήρια με τον Ταγίπ Ερντογάν να λέει ότι θα συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη ικανοποιώντας αίτημα της ελληνικής πλευράς, με τον κ. Μητσοτάκη όμως να λέει πως δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες.

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αιφνιδίασε αφήνοντας ανοικτό το ζήτημα όταν είπε ότι εάν το ζητήσει η τουρκική πλευρά, τότε είναι πιθανόν να γίνει η συνάντηση. Θα μου πείτε ότι λίγο πολύ είναι γνωστά τέτοια ραντεβού, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, είτε να κλείνονται την τελευταία στιγμή, είτε να προαναγγέλλονται και να μην πραγματοποιούνται ποτέ… Εκείνο όμως δεν είναι γνωστό είναι τούτο:

Αν και οι αμερικανικές αρχές (διάβαζε κυβέρνηση Μπάιντεν) απηύθυναν έκκληση προς όλες τις χώρες να αποφευχθούν επισκέψεις ηγετών στη Νέα Υόρκη, εντούτοις περισσότεροι από εκατό αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αγνόησαν την αμερικανική έκκληση και δήλωσαν ότι θα παραστούν αυτοπροσώπως: «Είστε ευπρόσδεκτοι, αλλά μην έρθετε» ήταν το έμμεσο μήνυμα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικά ΜΜΕ και αξιωματούχοι Υγείας επικρίνουν την κυβέρνηση Μπάιντεν επειδή δεν έλαβε ξεκάθαρη θέση ως χώρα υποδοχής και δεν ζήτησε όλες οι ομιλίες να είναι βιντεοσκοπημένες λόγω της νέας κατάστασης που δημιούργησε η ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής «Δέλτα». Μετά από αυτό ζητήθηκε από όλους τους υπαλλήλους του ΟΗΕ να εμβολιασθούν.

Για να ξέρετε ο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει σήμερα (Τρίτη) από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για πρώτη φορά ως Πρόεδρος των ΗΠΑ με κύριο σύνθημα «Η Αμερική Επέστεψε». Αυτός που δεν θα πάει στην Νέα Υόρκη, όχι όμως λόγω της ραγδαίας εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα», αλλά λόγω των υποβρυχίων και μάλιστα των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων είναι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Είναι, βλέπετε, ακόμα θυμωμένος με την συμμαχία AUKUS. Και πώς να μη είναι, αφού οι Γάλλοι έχασαν συμβόλαια αξίας 51 δισ. δολαρίων. Ούτε όμως ο Πρόεδρος Πούτιν πρόκειται να πάει.

***

Άλλη μια συνάντηση με τον Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος θα μείνει στο Παρίσι και στην πόλη του φωτός θα συναντήσει (προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη) το ζεύγος Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Παρίσι- Αθήνα Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας» στο Μουσείο του Λούβρου. Μια έκθεση που διοργανώνουν οι Γάλλοι για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θα είναι εκεί και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία συζήτησε το θέμα αυτό με την Μπριζίτ Μακρόν, στην τελευταία επίσκεψή της στην Ελλάδα. Πάντως να ξέρετε ότι η έκθεση στο Λούβρο στοχεύει στην ανάδειξη των δεσμών που ενώνουν διαχρονικά την Ελλάδα με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

***

Το Ground Zero και ο Πρόεδρος της Microsoft

Ενδιαφέρουσες θα είναι οι επαφές που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη. Εάν θα συναντηθεί ή όχι με τον κ. Ερντογάν (που ο Τούρκος Πρόεδρος το έχει προαναγγείλει από το Σάββατο αιφνιδιάζοντας πολλούς) θα το πληροφορηθούμε εγκαίρως, Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει στη Νέα Υόρκη συναντήσεις με επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον Πρόεδρο της Microsoft, Μπαρντ Σμιθ. Θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, θα μετάσχει στο δείπνο που παραθέτει για μια ομάδα επιλεγμένων ηγετών ο Σαρλ Μισέλ, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, με ομογενειακές οργανώσεις και θα επισκεφθεί και το Ground Zero, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εκεί συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

***

Τα χαιρετίσματά μου στον Ακάρ

Στα Ηνωμένα Έθνη ο Νίκος Δένδιας πρόκειται να καταγγείλει την τουρκική προκλητικότητα. Στην Αθήνα όμως βρισκόταν ο αρχηγός των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Χασάν Γκιουλέρ. Ζήτησε, λίγο πριν αρχίσει το γεύμα προς τιμή των στρατηγών του ΝΑΤΟ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων να συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τα αγγλικά του δεν είναι τόσο καλά, εντούτοις, ήταν ευγενέστατος και μετά από μία θερμή χειραψία, έδωσε στον υπουργό τους χαιρετισμούς του Χουλουσί Ακάρ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος χαμογέλασε και είπε: « Να πείτε στον κ. Ακάρ να κάνει τη δουλειά του και εγώ θα κάνω τη δική μου δουλειά». Δεν ξέρω εάν ο Τούρκος στρατηγός κατάλαβε τι ειπώθηκε, υποσχέθηκε πάντως πως θα το μεταφέρει. Να σημειώσω εδώ και την εντυπωσιακή στρατιωτική χαιρετούρα, 30 αρχηγών του ΝΑΤΟ μόλις μπήκαν στην αίθουσα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς: «Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις και τους 30 αρχηγούς του ΝΑΤΟ ανάμεσά τους και ο Αμερικανός στρατηγός Μίλερ, να στέκονται σε στάση προσοχής και να χαιρετούν μετά από παράγγελμα που δίνει ο στρατηγός Φλώρος», έλεγε ο υπουργός.

***

Ο Ιμάμογλου και η Μόνικα Μπελούτσι

Στην Αθήνα θα βρίσκεται (εκτός απροόπτου) από σήμερα άλλος ένας Τούρκος ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ίσως ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, ως επίσημος προσκεκλημένος του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Το ταξίδι του κ. Ιμάμογλου πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανταπόδοσης της επίσκεψης του κ. Μπακογιάννη στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Μάιο, όταν οι δύο δήμαρχοι είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνει εκτός από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και την επίσκεψή του στην Ακρόπολη και στην Αρχαία Αγορά, στο Ζάππειο και στην Πλατεία Συντάγματος, την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης. Οχι όποιας- όποιας, αλλά αυτή στο Ηρώδειο με την Monica Bellucci, Maria Callas: Letters and Memories.

***

Ρανταπλάν και γαλοπούλες

Μια ατάκα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, στη Συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, για τον… Ραντανπλάν, τον γνωστό σκύλο-μειωμένης αντίληψης- του δημοφιλούς κόμιξ Λούκυ Λουκ με τους αδερφούς Ντάλτον, αποτέλεσε αφορμή για να γίνει viral. Ήταν η απάντηση του κ. Τσίπρα για τις γαλοπούλες που δεν βιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα.

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ η αλλαγή χρωμάτων στο φόντο πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτός από το γνωστό κόκκινο και το ροζ που θυμίζουν πολύ ΣΎΡΙΖΑ, υπήρχε και το πράσινο φόντο που θυμίζει πολύ… ΠΑΣΟΚ. Σε συνδυασμό με το σύνθημα Νέα Αρχή και τον ήλιο που ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε ΠΑΣΟΚ. Ειδικά τα χρώματα ήταν εντυπωσιακά όμοια με το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα του κέντρου.

***

Ο Μαρκ Μαζάουερ γίνεται τιμής ένεκεν Έλληνας

Θα σας αποκαλύψω τούτο:. Μετά την τιμητική ελληνική ιθαγένεια που πήραν η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός του Αντετοκούνμπο, μετά την επίσης τιμητική ιθαγένεια που πήρε ο νέος υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανίδης, παίρνει σειρά για να γίνει Έλληνας πολίτης ο Μαρκ Μαζάουερ, Βρετανός με καταγωγή από την Πολωνία..

Ο Μαρκ Μαζάουερ ο οποίος ομιλεί απταίστως τα ελληνικά, έχει γράψει εκτενή έργα για την ελληνική και βαλκανική ιστορία, είναι μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με απόφαση του Πρωθυπουργού. Το βιβλίο του «Τα Βαλκάνια» κέρδισε το βραβείο Wolfson History Prize και το βιβλίο Inside Hitler’s Greece: The Experience of Occupation, 1941–44, κέρδισε το βραβείο Longman History Today ως Βιβλίο της Χρονιάς. Το βιβλίο Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430–1950 κέρδισε το βραβείο Runciman Prize και το βραβείο Duff Cooper ενώ ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Hessell-Tiltman. Έγινε ο σταρ στον χώρο μελέτης της σύγχρονης ελληνικής και βαλκανικής ιστορίας. οι εκδόσεις των βιβλίων του πλήθαιναν, η αρθρογραφία του σε Financial Times, Guardian, Τhe London Review of Books και άλλα ισχυρά μέσα ενημέρωσης αυξάνονταν, οι διαλέξεις του ανά τον κόσμο δημιουργούσαν μια συνθήκη προσέλευσης σε συναυλία, η έδρα του στο πανεπιστήμιο Columbia έγινε από τις πλέον ισχυρές στον χώρο μελέτης της σύγχρονης ιστορίας. Ο πάπας της ιστορίας ο Ερικ Χομπσμπάουμ, τον έχρισε διάδοχό του παρά την εντελώς διαφορετική πολιτική αφετηρία και βάση μελέτης τους. Ολες αυτές τις τιμητικές ιθαγένειες υπογράφει ο Μάκης Βορίδης. Και κάτι ακόμα…

***

Όταν η Γιάννα κάνει την ιστορία μόδα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2012» Γιάννα Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη στην ιδιωτική ξενάγηση που είχε Μπριζίτ Μακρόν στο Μουσείο Μπενάκη συνοδεία της συζύγου του Πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι, εμφανίστηκε με ένα αυθεντικό ηπειρωτικό πιρπιρί με ζώνη από τη Θράκη με δικέφαλο αετό, κάτι που σφόδρα εντυπωσίασε την κυρία Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της εμβληματικής ξενάγησης «1821 Πριν και Μετά» και στους πίνακες ζωγραφικής, τις ελληνικές σημαίες και τις ελληνικές φορεσιές, η κυρία Μακρόν ρώτησε σε κάποια στιγμή την κυρία Αγγελοπούλου για την προέλευση ορισμένων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 20121 που κάθε φορά καταφέρνει να «παντρεύει» τη μόδα με την ιστορία εξήγησε πως πρόκειται για ύφασμα γυναικείας ενδυμασίας εύπορων νησιωτών brokar με γούνα ζιμπελίνα. Το brokar που ερχόταν από την Ευρώπη ήταν υποδεέστερης ποιότητας και το αποκαλούσαν bon pour l’Orient, δηλαδή «δεύτερης ποιότητας».