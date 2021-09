Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με ανυπομονησία το μεγάλο ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πιο σωστά, το δεύτερο ντεμπούτο του Πορτογάλου με τους Κόκκινους Διαβόλους, το οποίο δε θα αργήσει να έρθει.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 36χρονος σούπερ σταρ βρίσκεται ήδη στο Μάντσεστερ, ωστόσο θα χρειαστεί να κάνει την υποχρεωτική 5ημερη καραντίνα και να είναι έτοιμος για την επόμενη κιόλας αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ρονάλντο δε θα ξεκινήσει βασικός, ωστόσο αναμένεται να κάνει το δεύτερο ντεμπούτο του με τη Γιουνάιτεντ στις 11/9 απέναντι στη Νιουκάσλ.

Cristiano Ronaldo is set to make his second #mufc debut against Newcastle United after his five-day self-isolation period was brought forward due to his international suspension. [@hirstclass]

— United Zone (@ManUnitedZone_) September 2, 2021