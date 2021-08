Στο ύψιστο επίπεδο παραμένει ο συναγερμός στις υπηρεσίας ασφαλείας των ΗΠΑ εν μέσω φόβου για νέα τρομοκρατική χτυπήματα από το Ισλαμικό Κράτος στην Καμπούλ, τη στιγμή που πλησιάζει η προθεσμία της 31ης Αυγούστου για ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν και ενώ οι Βρετανοί παραδέχονται πως δεν θα καταφέρουν να βγάλουν από τη χώρα όσους ήθελαν.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ, στον απόηχο μάλιστα της επιδρομής των ΗΠΑ με drone κατά του Ισλαμικού Κράτους, ζήτησε εκ νέου από αμερικανούς υπηκόους να φύγουν «αμέσως» από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας σε ένα προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, την επομένη της πολύνεκρης επίθεσης.

«Οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πύλη Άμπι, στην Ανατολική Πύλη, στη Βόρεια Πύλη ή Πύλη Νέου Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να φύγουν αμέσως από εκεί» ανέφερε η πρεσβεία στον ιστότοπό της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μια ημέρα πριν την επίθεση της Πέμπτης, είχε εκδοθεί παρόμοια προειδοποίηση. «Λόγω απειλών ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, συνεχίζουμε να συμβουλεύουμε στους αμερικανούς υπηκόους να αποφεύγουν να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να αποφεύγουν τις πύλες του αεροδρομίου» τόνισε η πρεσβεία.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από το Αφγανιστάν μέσω του αεροδρομίου της Καμπούλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «απτές και αξιόπιστες απειλές».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, επεσήμανε πως μια άλλη επίθεση είναι «πιθανή», επικαλούμενη ειδικούς ασφαλείας.

NOW – Taliban have expanded the security perimeter outside of #Kabul airport. Almost no one gets through the checkpoints anymore.pic.twitter.com/6F9qvzKPoM — Disclose.tv (@disclosetv) August 27, 2021

Εντείνεται η επιχείρηση εκκένωσης

Στο μεταξύ, οι αερομεταφορές ανθρώπων που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν συνεχίζονται μέσω του αεροδρόμιου της Καμπούλ, λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν στο αεροδρόμιο προσδοκώντας να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο, σύμφωνα με τον αμερικανό στρατηγό Χανκ Τέιλορ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων θα γίνουν «μέχρι την τελευταία στιγμή».

Η γιγαντιαία επιχείρηση αερομεταφοράς ανθρώπων έχει μέχρι στιγμής επιτρέψει την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν περισσότερων από 100.000 αλλοδαπών και Αφγανών.

One of many funerals this morning in #Kabul after the two explosions. #Afghanistan pic.twitter.com/ut3W221USR — Nabih (@nabihbulos) August 27, 2021

Οι πρώτες… απώλειες

Πάντως, οι πρώτες… απώλειες ανθρώπων, οι οποίοι αναμένεται να μείνουν επί αφγανικού εδάφους, είναι γεγονός.

Ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων παραδέχτηκε ότι «δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τους πάντες έξω από τη χώρα». «Αυτό ήταν σπαρακτικό» είπε, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν στο πεδίο της μάχης».

Μάλιστα, ο ίδιος διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί εντός του Σαββάτου. «Φτάνουμε στο τέλος της εκκένωσης, η οποία θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας».

«Είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε τα στρατεύματά μας στα υπόλοιπα αεροσκάφη» πρόσθεσε.

The Taliban has tightened security around the Kabul airport following Thursday’s attack, as the US says it will finish its evacuation operation pic.twitter.com/YkVQtWFgAj — TRT World (@trtworld) August 28, 2021

Μιλώντας στο Sky News ο John Healey, σκιώδης υπουργός Άμυνας, εκτίμησε ότι όλοι οι Βρετανοί που βρίσκονται στο Αφγανιστάν θα απομακρυνθούν εντός 24 ωρών.

Όπως είπε, η επιχείρηση ήταν «πολύ επικίνδυνη». «Αυτή είναι η βάναυση αλήθεια, παρά το γεγονός ότι βγάλαμε περισσότερους από 14.000 ανθρώπους, υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα 1.000 Αφγανοί που έχουν συνεργαστεί μαζί μας για δύο δεκαετίες. Το Αφγανιστάν βοήθησε τα στρατεύματά μας, τους βοηθούς μας, τους διπλωμάτες μας, που υποσχεθήκαμε ότι θα προστατεύσουμε, αλλά αφήνουμε κάποιους πίσω μας».

Οι Ταλιμπάν δίνουν στους Αφγανούς διορία επτά ημερών

Στο μεταξύ, οι Ταλιμπάν διέταξαν όσους εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους όπλα, πυρομαχικά και κυβερνητικά οχήματα στην Καμπούλ να τους τα παραδώσουν εντός μιας εβδομάδας, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τιμωρητικά μέτρα.

«Στην πόλη Καμπούλ, όλοι όσοι έχουν οχήματα μεταφοράς, όπλα, πυρομαχικά και άλλα κρατικά αγαθά καλούν να τα παραδώσουν εθελουσίως στις αρμόδιες αρχές του Εμιράτου εντός μιας εβδομάδας» έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Προειδοποίησε τους «παραβάτες» ότι θα διωχθούν αν βρεθούν στην κατοχή τους τα εν λόγω αντικείμενα.

The US has killed an Islamic State «planner» in retaliation for Thursday’s suicide bombing in Kabul https://t.co/yk3uMRbHmW — Sky News (@SkyNews) August 28, 2021