Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αεροπορική επιδρομή με drone κατά του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K), της τρομοκρατικής ομάδας, στο ανατολικό Αφγανιστάν, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση της Πέμπτης στην Καμπούλ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 170 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 13 Αμερικανοί.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένας τρομοκράτης, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Μπιλ Ούρμπαν.

U.S. Reaper drone flew to Afghanistan from a base in the Middle East a few hours ago to kill the ISIS-K ‘planner’ who was plotting ‘future attacks’ on U.S. forces in Kabul. The ISIS-K planner was killed while driving in a vehicle along with an ‘associate,’ official says.

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) August 28, 2021