Βαθύτατη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter εκφράζει «βαθύτατη ανησυχία από τις εξελίξεις που σημειώνονται με ταχείς ρυθμούς στο Αφγανιστάν».

Προσθέτει πως η διασφάλιση της ηρεμίας, της ασφάλειας και των μη διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να είναι μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων.

«Βρισκόμαστε σε συντονισμό με τους εταίρους μας στην ΕΕ προκειμένου να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια όπου κριθεί αναγκαίο», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Extremely concerned by developments unfolding rapidly in #Afghanistan. Ensuring calm, safety & non-discrimination against women & girls must be amongst immediate priorities. We are in coordination with #EU partners with a view to rendering #humanitarian assistance as necessary.

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 16, 2021