Πολ Μέισον για Αφγανιστάν – «Κάναμε λάθος, τέλειωσε, ποτέ ξανά»

Ο Πολ Μέισον δεν μασάει τα λόγια του για το Αφγανιστάν. Ο Βρετανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, που είχε αντιταχθεί στην εισβολή της Βρετανίας κατά του Αφγανιστάν και του Ιράκ, επιτίθεται στην πολιτική που ακολουθήθηκε είκοσι χρόνια από τη Βρετανία και ήταν καταδικασμένη να αποτύχει όπως αναφέρει.

Η εισβολή της Βρετανίας στο Αφγανιστάν και κυρίως στο Ιράκ συνοδεύτηκε από μεγάλες αντιδράσεις στη χώρα, με μεγάλα αντιπολεμικά κινήματα και πολιτικούς να ζητούν την απόσυρση των στρατευμάτων.

Σε σειρά αναρτήσεών του στο twitter, ο Πολ Μέισον, μιλά για κατάρρευση του φιλελεύθερου παρεμβατισμού και της εκστρατευτικής μανίας που διακατείχε την πολιτική ελίτ και τα ΜΜΕ το 2001. Ακόμα αναφέρεται στον Μπόρις Τζόνσον και τους «ηλίθιους της ελίτ του που είναι αποφασισμένοι να πυροδοτήσουν εσωτερικό πολιτιστικό πόλεμο».

«Είδα από πρώτο χέρι πώς ο φιλελεύθερος παρεμβατισμός και η εκστρατευτική μανία διέρρηξαν την πολιτική ελίτ και τα μέσα ενημέρωσης το 2001: αυτό που πρέπει να ζητήσουμε τώρα είναι απλώς η παραδοχή: κάναμε λάθος, τελείωσε, ποτέ ξανά» τονίζει ο Πολ Μέισον σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter με αφορμή άρθρο του στην προσωπική του ιστοσελίδα.

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερους κινδύνους: η εκκένωση της Σαϊγκόν πραγματοποιήθηκε εν μέσω αποτελεσματικής παγκόσμιας σταθερότητας.

Τη δεκαετία του 2020 θα δούμε να αυξάνεται η αντιπαλότητα των ομοτίμων – πρέπει να πάρουμε τα βαθιά διδάγματα του Αφγανιστάν – το πολιτικό μας σύστημα απέτυχε» σημειώνει.

I saw first hand how liberal interventionism & expeditionary mania ripped thru the political and media elite in 2001: what we should ask for now is simply the admission: we were wrong, its over, never again 1/ https://t.co/xWRMZiksxA

— Paul Mason (@paulmasonnews) August 16, 2021