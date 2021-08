Αφγανιστάν – Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν και την Κανταχάρ – Απομένει μόνο η πρωτεύουσα Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι κατέλαβαν την Κανταχάρ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, εξέλιξη που σημαίνει ότι δεν απομένουν πλέον υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων παρά μόνο η πρωτεύουσα Καμπούλ και μερικές περιοχές ακόμη.

«Στην Πλατεία των Μαρτύρων»

«Η Κανταχάρ καταλήφθηκε εξ ολοκλήρου. Οι μουτζαχεντίν (σ.σ. οι ‘ιεροί πολεμιστές’, όπως αποκαλούν τους μαχητές τους οι ισλαμιστές αντάρτες) έφθασαν στην Πλατεία των Μαρτύρων», στο κέντρο της πόλης, ανέφερε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν μέσω Twitter.

Residents of #Kandahar are in awe as they see regime’s security forces speeding away in their armoured vehicles trying to escape. pic.twitter.com/hWTO0Rn1wT — سنګر پیکار (@paykhar) August 12, 2021

Κάτοικος της Κανταχάρ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι κυβερνητικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη.



Η επέλαση των Ταλιμπάν στον χάρτη

Νωρίτερα, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η γρήγορη πτώση των μεγάλων πόλεων δείχνει πως οι Αφγανοί καλωσορίζουν την ισλαμιστική οργάνωση. Πρόσθεσε ότι «εμείς δεν θα κλείσουμε την πόρτα στην πολιτική πορεία».

«Θέμα επείγουσας ανάγκης»

Απεσταλμένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και άλλα κράτη κάλεσαν χθες να επιταχυνθεί η ειρηνευτική διαδικασία για το Αφγανιστάν ως ένα «θέμα επείγουσας ανάγκης» και να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις στις επαρχιακές πρωτεύουσες και πόλεις στο Αφγανιστάν.

In #Kandahar, #troops are fleeing the city in tanks, and the Taliban are pursuing them pic.twitter.com/EhbDSrJr6V — zubair.Ahmad.kandahari.2 (@VqvYvrHRvcAsE9C) August 12, 2021

Πηγή: ΑΠΕ