Ο κόσμος στο πολύπαθο Αφγανιστάν για άλλη μια φορά βλέπει να γίνονται σφοδρές μάχες στα εδάφη του. Αυτό συνέβαινε σήμερα νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της επαρχίας Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν μεταξύ των Ταλιμπάν και του αφγανικού στρατού.

«Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται στους δρόμους σε πολλές συνοικίες της πόλης. Δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναδιπλωθεί προς το αεροδρόμιο», επεσήμανε ο Αμρουντίν Ουάλι, μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Κουντούζ.

«Οι Ταλιμπάν έφτασαν στην κεντρική πλατεία της Κουντούζ, βομβαρδίστηκαν», δήλωσε ο Αμπντούλ Αζία κάτοικος του κέντρου της πόλης. «Επικρατεί απόλυτο χάος».

Χθες Σάββατο το πρωί ο δρ Φάζλι, υπεύθυνος υγείας για την επαρχία Κουντούζ, είχε δηλώσει ότι 11 άμαχοι είχαν σκοτωθεί και 38 τραυματιστεί από την Παρασκευή το βράδυ.

Heavy street fighting underway between government forces and #Taliban jihadists in the city of #Kunduz, another provincial capital in Afghanistan 🇦🇫 https://t.co/iA6Kfxwe8d

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 8, 2021