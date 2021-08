Ταλιμπάν – Kατέλαβαν και τη Χεράτ, άρον-άρον έφυγαν οι κυβερνητικές δυνάμεις

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν τη Χεράτ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι Ταλιμπάν “πήραν τα πάντα”, πρόσθεσε η ίδια πηγή διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις υποχώρησαν “για να αποτρέψουν περισσότερες ζημιές μέσα στην πόλη” και αποσύρθηκαν σε στρατιωτική βάση που βρίσκεται στη Γκουζάρα, μια γειτονική περιοχή.

Afghan National Army forces leave #Herat, which became the twelfth administrative center to come under Taliban control.

#Afghanistan pic.twitter.com/xPO5bVZvax

— योगेनद्र नाथ (@SYSCARE20) August 12, 2021