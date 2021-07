Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου μέρος 2ον

Σήμερα Παρασκευή 30 Ιουλίου, αρχίζουν οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του δεύτερου μέρους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, αυτή την φορά στην Πάρο.

Το πρώτο μέρος του εφετινού προγράμματος του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες όπου βραβεύτηκαν οι ταινίες Naya του Σεμπάστιαν Μούλντερ (Ολλανδία) και Route-3 του Θανάση Νεοφώτιστου. Ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό της Ανθής Δαουτάκη.

.

Οι προβολές και οι λοιπές δραστηριότητες του δεύτερου μέρους στην Πάρο, θα ολοκληρωθούν στις 2 Αυγούστου.

Απόψε στο Cine Enastron, το ίδρυμα Helidoni Foundation θα ανοίξει το πρόγραμμα Echoes με ένα πάνελ συζήτησης και θα ακολουθήσουν προβολές των μικρού μήκους ταινιών «Li Paradisi» και «The Silence of the River« και, σε πρεμιέρα, του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Landscape Zero».

Το Σάββατο 31 Ιουλίου θα διεξαχθεί το εργαστήριο σεναρίου και η παρουσίαση των τελικών 20 υποψηφίων σεναρίων του διαγωνισμού ReScript The Future.

Στο Cine Enastron θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «The Great Green Wall» (πρεμιέρα), ακολουθούμενο από το επιλεγμένο πρόγραμμα μικρού μήκους ταινιών από το συνεργαζόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Tampere και το ντοκιμαντέρ «Taming the Garden».

Τη Κυριακή, 1η Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του προγράμματος Mission Blue & Healing Lesvos και το πάνελ Aegean Carbon Initiative, καθώς και του ντοκιμαντέρ «Blue Carbon». Θα ακολουθήσει η προβολή του μικρού μήκους φιλμ «Mother of the Sea» (πρεμιέρα) και του ντοκιμαντέρ «Observations At 65o South» (πρεμιέρα).

Την τελευταία μέρα του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, Δευτέρα 2 Αυγούστου, στο Cine Enastron, θα ανακοινωθούν οι δύο νικητές του διαγωνισμού σεναρίου ReScript The Future, θα προβληθούν σε πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «Last of My Kind» και «Ophir».