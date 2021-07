Η σημασία της τέχνης στην ψυχική ενδυνάμωση

Διαδικτυακή Έκθεση Φανζίνς, τα οποία δημιούργησαν γυναίκες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού έργου HEAL – enHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking (AMIF), πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία, μέσω μιας θεραπευτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Βασίλης Ρούβαλης. Η ερευνήτρια και διαχειρίστρια του έργου από το ΚΜΟΠ, Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, περιέγραψε αναλυτικά όλα τα στάδια του προγράμματος, δίνοντας ειδική έμφαση στην Πλατφόρμα Σύνδεσης ‘Your Career Path’ με κενές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το έργο. Σε αυτήν μπορούν να γραφτούν γυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλες ευάλωτες ομάδες που αναζητούν εργασία, καθώς και εργοδότες και εργοδότριες των οποίων οι επιχειρήσεις παρέχουν κενές θέσεις εργασίας, ώστε να γίνει αντιστοίχιση των ατόμων με αυτές.

Η ίδια παρουσίασε επίσης τα φανζίνς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, εξηγώντας πως πρόκειται για χειροποίητα περιοδικά που έχουν ελάχιστο ή καθόλου κόστος παραγωγής και ως όρος προέρχεται ετυμολογικά από τις λέξεις «fan» και «magazine». «Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε οκτώ γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες ένιωσαν καλύτερα όχι μόνο λόγω της συμμετοχής τους αλλά και λόγω της δικτύωσης και της αίσθησης του ανήκειν σε μία ομάδα» είπε η κ. Δουφεξή Καπλάνη, συμπληρώνοντας πως, μετά από κάποιες συνεδρίες, οι γυναίκες άρχισαν να μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες και σκέψεις για το μέλλον, έκαναν συζητήσεις για τα παιδιά τους, αντάλλαζαν τις αγαπημένες τους συνταγές ή ακόμα και προσκαλούσαν η μία την άλλη στα σπίτια τους για να τις δοκιμάσουν. Στις Συνεδρίες Ψυχολογικής υποστήριξης μέσω της τέχνης αναφέρθηκε και η ψυχολόγος του ΚΜΟΠ, Ράνια Φιλίππου, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στο δέσιμο που αναπτύχθηκε μεταξύ των συγκεκριμένων γυναικών καθώς και στη βελτίωση που υπήρξε στην ψυχολογική τους κατάσταση μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να εκπρόσωποι οργανισμών που υλοποιούν ή συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες στήριξης και ενδυνάμωσης των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Μία εξ’ αυτών ήταν η συντονίστρια του Artit, Μελίνα Μητσοτάκη, η οποία αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η ένταξη τεχνολογικών εργαλείων σε πρωτοβουλίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μία ψηφιακή πλατφόρμα τέχνης και πολιτισμού που προέκυψε από την σύζευξη τεχνολογίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο την ανάδειξη, την δικτύωση και την επιβράβευση καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο.

«Η πλατφόρμα του Artit μοιάζει με ψηφιακή γκαλερί, στην οποία καλλιτέχνες όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων, κοινωνικού και επαγγελματικού υπόβαθρου, έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τα έργα τους, να μοιραστούν την δική τους ιστορία, και να λάβουν μέρος δωρεάν σε θεματικούς διαγωνισμούς τέχνης. Εκτός αυτών, οι καλλιτέχνες έχουν την ευκαιρία να εκδώσουν την δουλειά τους στην διεθνή σειρά περιοδικών που δημιουργήσαμε, το Voice of Artists» εξήγησε η κ. Μητσοτάκη, συμπληρώνοντας ότι η ιδέα της δημιουργίας αυτής της πλατφόρμας ανήκει στην ιδρύτρια της, Δανάη Παπαδημητρίου, η οποία ως ερασιτέχνης ζωγράφος έψαχνε ευκαιρίες να προβάλει την δουλειά της. «Επειδή οι ευκαιρίες για προβολή ήταν λιγοστές, αποφάσισε να δημιουργήσει η ίδια αυτές τις ευκαιρίες. Όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για όσους έψαχναν – και ψάχνουν ακόμη – την θέση τους στον καλλιτεχνικό κόσμο» πρόσθεσε η συντονίστρια του Artit.

Στη σημασία της εργασίας στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αναφέρθηκε η σύμβουλος ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού στο κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, Αναστασία Σιδερά. Παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων ανθρώπων που συμμετείχαν σε προγράμματα της οργάνωσης, η κ. Σιδερά επισήμανε ότι «είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στον άνθρωπο, στην ενδυνάμωση και ενσωμάτωση του, αλλά εφόσον είμαστε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να στοχεύσουμε και στο πλαίσιο, στην ευαισθητοποίηση για το πως η κοινωνία δέχεται ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά».

Ακολούθως η Κατερίνα Παράσχου από την Praksis μίλησε για το πρόγραμμα Business Coaching Centre (BCC), το οποίο προσπαθεί να δώσει μία διέξοδο αποκατάστασης σε άτομα από κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. «Ασχολούμαστε από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας σε αυτούς τους ανθρώπους μία ολιστική προσέγγιση της επιχειρηματικής του ιδέας. Θέλουμε δηλαδή, να γνωρίσουμε τις ανάγκες τους από κάθε πλευρά» είπε, εξηγώντας πως το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει μεταξύ άλλων επιχειρηματική συμβουλευτική, business coaching, σεμινάρια επιχειρηματικότητας, εξατομικευμένη προσέγγιση και δικτύωση με φορείς χρηματοδότησης.

Για τη σημασία της τέχνης στην ψυχική ενδυνάμωση μίλησε στην τοποθέτηση της η κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη προγραμμάτων Αρωγής και Προστασίας Α21, Στεφανία Toυφεξή. Ειδικότερα, αναφέρθηκε εκτενώς στα ρευστά και περιοριστικά υλικά τέχνης, αναλύοντας τη σύνδεσή τους με τις τραυματικές εμπειρίες. Τα πρώτα, εξήγησε, όπως είναι οι νερομπογιές και ο μαλακός πηλός, επειδή ρέουν εύκολα είναι πιθανό να φέρουν έντονη συναισθηματική απόκριση. Αντίθετα τα περιοριστικά υλικά, όπως είναι το χαρτί, ο μαρκαδόρος ή η ξυλογλυπτική είναι πιο πιθανό να φέρουν γνωστική απόκριση. «Τα περιοριστικά υλικά απαιτούν περισσότερη ενέργεια στον χειρισμό τους και είναι πιο πιθανό να δώσουν μία αίσθηση ελέγχου και να απελευθερώσουν ενέργεια και ένταση με έναν ελεγχόμενο τρόπο» πρόσθεσε η κ. Τουφεξή.

Η ειδικός της τέχνης και graphic designer, Mαρία Κορμπίλα, εξήγησε πως για τη δημιουργία φανζίνς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές όπως το κολλάζ, η ζωγραφική, το κόμικ, η φωτογραφία ή η τυπογραφία, ενώ η μορφή τους μπορεί να είναι οποιαδήποτε από βιβλιαράκι έως ένα απλό φυλλάδιο. «Η θεματολογία των φανζίνς μπορεί να είναι οι προσωπικές ιστορίες και τα βιώματα του δημιουργού, δηλαδή η αυτό-έκφραση, ή να έχει κάποια συγκεκριμένη θεματική, όπως για παράδειγμα ένα είδος μουσικής ή μια υποκουλτούρα και να περιλαμβάνει σχετικές συνεντεύξεις και άρθρα» είπε η κ. Κορμπίλα. Υπογράμμισε μάλιστα, πως κατά τη διαδικασία της δημιουργίας των φανζίνς, στο πλαίσιο του προγράμματος HEAL, αναδύθηκε η μεγάλη ανάγκη για επικοινωνία που είχαν οι συμμετέχουσες. «Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποίησε μια από τις γυναίκες όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Όλα όσα έχω μέσα στο μυαλό μου και όλα όσα έζησα δεν χωρούν μέσα σε ένα κουτί, χρειάζονται πολλά κουτιά’» είπε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διαχειρίστρια του έργου από το ΚΜΟΠ κ. Δουφεξή Καπλάνη, σύντομα θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη έκδοση τα φανζίνς που δημιουργήθηκαν από τις οκτώ γυναίκες που συμμετείχαν στο έργο HEAL.

Λίγα λόγια για το έργο

Απώτερος σκοπός του έργου HEAL είναι να διευκολύνει την ένταξη γυναικών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση μέσω της προώθησης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής υποστήριξης, η οποία βασίζεται στην εκπαίδευση, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στις εν λόγω γυναίκες και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Οι δράσεις στο πλαίσιο του έργου HEAL θα ενισχύσουν τη διαδικασία ένταξης των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking που έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στις κοινωνίες που τις φιλοξενούν στην Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα συμβάλει στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας και ασφάλειας, ο οποίος θα στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3637547 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση heal@kmop.eu και στο Facebook, πατώντας εδώ.