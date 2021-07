Βρετανία: «Βαθιά ανησυχία» για την ανακοίνωση Ερντογάν για τα Βαρώσια

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ δήλωσε ότι το Λονδίνο είναι «βαθιά ανήσυχο» για την ανακοίνωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, λέγοντας ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εγείρει κινδύνους για την υπονόμευση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού. Το συζητάμε αυτό κατεπειγόντως με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ με ανάρτηση στο twitter.

Deeply concerned by President Erdogan’s announcement on partial reopening of Varosha. This runs contrary to UN Security Council resolutions & risks undermining the Cyprus Settlement process. We are discussing this urgently with Security Council members. https://t.co/aWmzMKjXnA

— Dominic Raab (@DominicRaab) July 20, 2021