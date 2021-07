Τρομερά επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ιταλών οπαδών ξέσπασαν στη βρετανική πρωτεύουσα μετά τη λήξη του τελικού του EURO.

Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Λονδίνου λόγω των επεισοδίων μεταξύ Άγγλων και Ιταλών οπαδών μετά τη λήξη του τελικού του EURO στη βρετανική πρωτεύουσα.

Επίκεντρο των επεισοδίων ήταν το Πικαντίλι και η Πλατεία Λέστερ με τις μάχες να είναι σώμα με σώμα και τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη.

Ομάδες νεαρών Άγγλων επιτέθηκαν στους Ιταλούς τιφόζιπου πανηγύριζαν και τους χτυπούσαν με μανία, μέχρι να υπάρξει η επέμβαση των υπευθύνων ασφαλείας του γηπέδου.

«Ξύλο» έπεσε και στο Γουέστ Εντ μεταξύ δυνάμεων της Αστυνομίας και οπαδών και των δύο ομάδων.

Η Σκότλαντ Γιάρντ ανακοίνωσε πως έγιναν 49 συλλήψεις, ενώ διεξάγονται έρευνες για να βρεθούν οι οπαδοί χωρίς εισιτήρια που έκαναν «ντου» πριν από το ματς για να μπουν στο Γουέμπλεϊ.

«Πραγματοποιήσαμε 49 συλλήψεις για σωρεία επιθέσεων, ενώ 19 αστυνομικοί μας τραυματίστηκαν« ανέφεραν στο Twitter.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe

— Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021