Γουέμπλεϊ: Εισβολή οπαδών χωρίς εισιτήρια λίγο πριν την σέντρα του τελικού

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στο Γουέμπλεϊ μιάμιση ώρα περίπου πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του EURO, καθώς δεκάδες οπαδοί προσπάθησαν να μπουν στις εξέδρες του γηπέδου χωρίς να έχουν εισιτήρια.

Μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι σεκιούριτι δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους οπαδούς που δεν είχαν εισιτήρια στην κατοχή τους και όσοι επιχείρησαν το «ντου» θέλησαν να περάσουν στις εξέδρες του γηπέδου.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και σύμφωνα με τα πόσα μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν συλλήψεις.

UEFA has issued a statement on fans pushing their way into Wembley. @CarrieBrownTV has the latest. #beINEURO2020 #EURO2020 #ITAENG

