Δέλτα και Δέλτα plus, πόσο επικίνδυνες είναι πια Και ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας και απειλεί το σύστημα Υγείας η μετάλλαξη «Δέλτα plus». Τι είδους μετάλλαξη είναι πάλι αυτή; Πόσο επικίνδυνη είναι και πόσο φονική μπορεί να γίνει; Οι ειδικοί μου λένε ότι η μετάλλαξη «Δέλτα plus» είναι μια υποκατηγορία της «Δέλτα» και ότι εμφανίστηκε αρχικά σε μια περιοχή της Ινδίας και είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Εάν η Δέλτα είναι κατά 50 έως 70% πιο μεταδοτική από τη μετάλλαξη Άλφα (βρετανική) και κατά 100% από το αρχικό στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στην Ουχάν, υπολογίστε τώρα πόσο μεταδοτική μπορεί να είναι η «Δέλτα Plus». Στη σκιά της μετάλλαξης Δέλτα (ινδικής) κινείται πλέον η ανθρωπότητα, με τους ειδικούς ανά τον κόσμο να εκτιμούν πως επίκειται σύντομα των τέταρτο πανδημικό κύμα του SARS-CoV-2. Αυτό που μου λένε (και επιμένουν) οι ειδικοί επιστήμονες είναι ότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα (και αυξάνονται ταχύτατα) τόσο πλησιάζουμε στο τέταρτο κύμα, στο οποίο εάν υπάρξει τότε θα επικρατήσει η μετάλλαξη «Δέλτα», που είναι η πλέον σφοδρή μετάλλαξη του κορωνοϊού. Τα κρούσματα πήραν στο μεταξύ την ανιούσα. Ανακοινώθηκαν 1.797 και 8 θάνατοι. Στους 168 οι διασωληνωμένοι. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, όπως με βεβαιώνουν οι επιστήμονες ότι όποιος κολλήσει με τη μετάλλαξη «Δέλτα» ή με την «Δέλτα plus» μπορεί να νοσήσει πιο βαριά, αλλά αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι όλα τα διαθέσιμα εμβόλια κατά της COVID-19 είναι αποτελεσματικά (ορισμένα φθάνουν έως και 93%) έναντι της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης. Την ανησυχία ωστόσο των ειδικών κορυφώνει η ομάδα των ανεμβολίαστων καθώς και των μερικώς εμβολιασμένων ανθρώπων με την «ψευδή αίσθηση ασφάλειας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ Vivek Cherian από το Ιατρικό Κέντρο St. Joseph του Πανεπιστημίου του Maryland, τονίζοντας πως μία μόνο δόση εμβολίου δεν επαρκεί για την προστασία τους. *** Όπως μου λέει η καθηγήτρια Εντατικολογίας και υπεύθυνη των ΜΕΘ του Ευαγγελισμού Αναστασία Κοτανίδου, μπορεί να αυξήθηκαν τα κρούσματα, αλλά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι σταθερά μειωμένες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Χθες ήταν 49 και συνολικά οι ασθενείς σε όλη την Ελλάδα που νοσηλεύονται με την Covid-19 ήταν 600. Τον προηγούμενο μήνα ξεπερνούσαν τους 1.000. Η κυρία Κοτανίδου λέει και αυτή ότι τα εμβόλια αντιμετωπίζουν όλες τις μεταλλάξεις. *** Λίγο πριν από την διασωλήνωση στις ΜΕΘ του «Σωτηρία» Θα σας πάω σήμερα με το καλημέρα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο αναφοράς, στις ΜΕΘ του Σωτηρία, όπου στις ΜΕΘ βρίσκονται διασωληνωμένοι με βαριά ασθένεια covid- 19, 50 ασθενείς ηλικίας από 40 έως 60 ετών. Κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς τους ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση, με αναπνευστική ανεπάρκεια, με χαμηλή οξυγόνωση και οι είναι 50 ανεμβολίαστοι. Όπως μου λέει η καθηγήτρια Εντατικολογίας και υπεύθυνη της ΜΕΘ Αντωνία Κουτσούκου, να μεν αυτή τη στιγμή με την αύξηση των κρουσμάτων έχουμε 34 κλίνες κενές στη ΜΕΘ, αλλά μέσα σε 15 ημέρες θα γνωρίζουμε εάν θα αρρωστήσουν κάποιοι βαριά, λόγω άρσης των μέτρων ή λόγω της επέλασης της μετάλλαξης «Δέλτα»: «Όταν μας τους φέρνουν στις ΜΕΘ δεν ξέρουμε τι είδους μετάλλαξη έχουν κολλήσει. Είναι δουλειά του ΕΟΔΥ να μάθει και εμείς το μαθαίνουμε πολύ αργότερα. Βεβαίως αυτό που προέχει δεν είναι να μάθουμε την μετάλλαξη που κόλλησε ο ασθενής, αλλά πώς να του σώσουμε τη ζωή». Όταν φθάσεις ένα σκαλί πριν τη διασωλήνωση, όταν βλέπεις γύρω σου ασθενείς που είναι σε καταστολή και δεν μπορούν να αναπνεύσουν τότε καταλαβαίνεις πόσο λάθος έχεις κάνει και δεν εμβολιάστηκες. Λίγο πριν τους διασωληνώσουν οι ασθενείς με όση δύναμη τους έχει απομείνει λένε στην κυρία Κουτσούκου και στο υγειονομικό προσωπικό ότι «όταν βγω από την καταστολή θα κάνω τον εμβόλιο», ή «ήθελα να το κάνω και δεν πρόλαβα». Αυτό όμως που εκνευρίζει περισσότερο είναι ότι υπάρχει ακόμα στο Σωτηρία υγειονομικό προσωπικό που δεν έχει κάνει εμβόλιο. Άλλοι αρνούνται λέγοντας πως δεν το κάνουν και άλλοι λένε πως θα το σκεφτούν εάν θα το κάνουν ή όχι. Είναι το ίδιο υγειονομικό προσωπικό που βλέπει στις ΜΕΘ τους ασθενείς που δεν έκαναν το εμβόλιο να χαροπαλεύουν. *** Η επανεμφάνιση του Τσιόδρα Όταν ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας είχε σταματήσει την ενημέρωση των 6 το απόγευμα, τότε που όλη η Ελλάδα ήταν καρφωμένη στην τηλεόραση, είπε ότι εάν με ξαναδείτε στην τηλεόραση, τότε να ξέρετε ότι τα πράγμα θα έχουν δυσκολέψει. Από τότε ο κ. Τσιόδρας απέφυγε να εμφανιστεί στην τηλεόραση, μια μόνον φορά και αυτή δεν είχε τη λογική της ενημέρωσης των 6 μ.μ. Και ξαφνικά ο κ. καθηγητής εμφανίστηκε μαζί με τον Πρωθυπουργό, την ώρα που τα κρούσματα πήραν την ανιούσα, την ώρα μάλιστα που η μετάλλαξη «Δέλτα» τείνει να επικρατήσει παντού. Τι ακριβώς έχει συμβεί; Ο κ. καθηγητής συμμετείχε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού με περιφερειάρχες και δημάρχους για το θέμα της ενίσχυσης των εμβολιασμών και της συρρίκνωσης της επιδημίας. Αναφέρθηκε τόσο στην συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, όσο και στις περιοχές με αυξημένα κρούσματα που τον προβληματίζουν. Για να μην προκαλείται ανησυχία με την επανεμφάνιση του καθηγητή κ. Τσιόδρα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «ο καθηγητής έχει επιλέξει να δώσει έμφαση στο επιστημονικό κομμάτι. Πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι δίπλα μας και μας στηρίζει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Ο κ. Τσιόδρας έχει συμβάλει καθοριστικά στην έκβαση αυτής της πανδημίας με την επιστημοσύνη του», συμπλήρωσε. *** Ξεκίνησε και ο κατ΄οίκον εμβολιασμός Να ξέρετε ότι ο κατ’ οίκον εμβολιασμός ξεκίνησε στην Κρήτη, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ελευθερία». Πρώτος εμβολιάστηκε ο 93χρονος κύριος Νίκος στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο. Όπως ενημέρωσε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, Λένα Μπορμπουδάκη, «ο πρώτος κατ’ οίκον εμβολιασμός στην Ελλάδα μόλις έγινε στην Κρήτη μας». *** ΣΥΡΙΖΑ κατά Πολάκη για τα εμβόλια «Η κατοχύρωση των εμβολίων κατά της πανδημίας ως δημόσιο αγαθό συνεχίζει να αποτελεί άμεση ανάγκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μπορεί ο Παύλος Πολάκης να αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων (ακόμη και από στελέχη του κόμματός του, όπως ο Ξανθός, ο Κυρίτσης και ο Τσακαλώτος) όμως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι πρέπει τα εμβόλια να καταστούν δημόσιο αγαθό. *** Ο Αρκάς και το εμβόλιο Με ένα μήνυμα σε εκείνους που αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού, επέλεξε να πει μια καλημέρα την Τρίτη ο Αρκάς, παρομοιάζοντας τον κορωνοϊό με φωτιά και το εμβόλιο σαν τον πυροσβέστη. Το νέο σκίτσο του Αρκά γράφει: «Οι ψαγμένοι λέμε όχι στα αδοκίμαστα εμβόλια». Στο σκίτσο βλέπουμε έναν άνδρα στο περβάζι έξω από το παράθυρο ενός φλεγόμενου κτιρίου και τον πυροσβέστη να προσπαθεί να του σώσει τη ζωή. Ωστόσο, ο άνδρας, αν και κινδυνεύει, αρνείται να δώσει το χέρι στον πυροσβέστη, λέγοντάς του: «Γιατί να σε εμπιστευτώ; Πρώτη φορά σε βλέπω». *** Οι Αμερικανοί και βάσεις τους Σας έχω νέα για την επικείμενη ελληνοαμερικανική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας (MDCA). Πρώτα απ΄όλα στα σενάρια της αναβάθμισης της συμφωνίας περιλαμβάνεται, εάν συμφωνηθεί, και η χρονική επέκταση της ισχύος της συμφωνίας στα 5 έτη, η δημιουργία νέων υποδομών στην Ελλάδα, αλλά και επιπλέον στρατιωτικές διευκολύνσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έως ότου υπογραφεί η συμφωνία με την έλευση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίκεν, πολλά μπορεί να τροποποιηθούν, αλλά όσον αφορά την επέκταση της συμφωνίας, τη δημιουργία δηλαδή νέων εγκαταστάσεων στους Αμερικανούς, μαθαίνω ότι συζητούνται μόνον τέσσερις περιοχές: Η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και το Στεφανοβίκειο. *** Δείπνο στο θωρηκτό Αβέρωφ Όσοι πέρασαν το βράδυ της Τρίτης από το Τροκαντερό (στο Παλαιό Φάληρο) σίγουρα θα πρόσεξαν ασυνήθιστη κίνηση στην προβλήτα εκεί όπου είναι ελλιμενισμένο του Θωρηκτό Αβέρωφ. Τι είχε συμβεί; Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος παρέθεσε δείπνο προς τιμή του αρχηγού των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων Lieutenant General Mohamed Farid Hegazy πάνω στο θρυλικό θωρηκτό. Να σημειώσω εδώ ότι συμφωνήθηκαν και νέα ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στις δύο χώρες, με τη συμμετοχή και των αιγυπτιακών Rafale και Mirage και με τα πλοία του αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού. *** Η πτήση για Ιράκ Όλα έτοιμα για το επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ιράκ και συγκεκριμένα στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ. Μαζί του θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης. Αλλά γιατί αποφάσισε να πάει καλοκαιριάτικα στο Ιράκ ο Πρωθυπουργός, μαζί με Έλληνες επιχειρηματίες; Τους λόγους εξηγεί ο κ. Φραγκογιάννης, που αναφέρει ότι μπορεί οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν αλλά η Ελλάδα αγοράζει το 48,5% των αναγκών της σε πετρέλαιο από τη χώρα αυτή, που βρίσκεται πλέον σε φάση ανοικοδόμησης και ότι υπάρχει ήδη μια ισχυρή οικονομική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στον Ιράκ. Υπάρχουν στο Ιράκ μεγάλες ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα αλλά και έργα υποδομών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. 