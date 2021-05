Γενεύη: «Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά της κλιματικής αλλαγής»

Την αφύπνιση των κυβερνήσεων για το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής ζητούν υγειονομικοί που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από το κτίριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δηλώσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα.

Οι υγειονομικοί ζητούν οι αρχές όλων των χωρών να αναγνωρίσουν τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και να ενεργήσουν για την αντιμετώπισή τους.

Φορώντας λευκές ρόμπες και μάσκες, διένυσαν μια απόσταση 2 χιλιομέτρων στη διεθνή συνοικία της Γενεύης, έως την έδρα του ΠΟΥ.

Με πανό και πλακάτ απηύθυναν έκκληση για δράση. Ένα από αυτά έδειχνε ένα τεράστιο θερμόμετρο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει προς έναν πλανήτη που έχει πάρει φωτιά.

Μόλις έφθασαν μπροστά από το κτίριο του ΠΟΥ, εκπρόσωποι του δικτύου ακτιβιστών για το κλίμα Doctors for Extinction Rebellion (Doctors4XR) παρέδωσαν μια λίστα υπογραφών στον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Φέροντας τις υπογραφές 1.100 επαγγελματιών υγείας από ολόκληρο τον κόσμο, το κείμενο καταγγέλλει «την αδράνεια, την απραξία και την αβυσσαλέα απόσταση μεταξύ των λόγων και των πράξεων».

Απαιτεί από τις υγειονομικές αρχές όλων των χωρών, που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Συνέλευση για την υγεία να «δηλώσουν δημοσίως ότι η κλιματική αλλαγή εκθέτει τους ανθρώπους στον κίνδυνο του θανάτου και να ενεργήσουν τώρα για την προστασία της ζωής».

