Τα τύμπανα πολέμου ηχούν στη Λωρίδα της Γάζας, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στο κόκκινο και τις εχθροπραξίες μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και παλαιστίνιων μαχητών να συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, επιφέροντας τον θάνατο σε περισσότερους από 100 άμαχους Παλαιστίνιους -ανάμεσα στους οποίους και 27 παιδιά.

Στην αντίπερα όχθη, τουλάχιστον έξι Ισραηλινοί και ένας Ινδός υπήκοος σκοτώθηκαν, με τους παλαιστίνιους μαχητές να εκτοξεύουν εκατοντάδες ρουκέτες προς πόλεις του Ισραήλ.

Το Ισραήλ ετοιμάζει, όπως όλα δείχνουν, χερσαία επέμβαση στη Γάζα, το σχέδιο της οποίας έχει καταρτιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να παρουσιαστεί στον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση.

Ενω οι εχθροπραξίες στην περιοχή κλιμακώνονται δημιουργώντας φόβους για ευρείας κλίμακας σύρραξη, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί για μία ακόμη φορά τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα και οι όποιες προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης πέφτουν στο κενό.

Στο μεταξύ, σε ένα άλλο μέτωπο, μαίνονται ταραχές και οδομαχίες σε πόλεις με μεικτό πληθυσμό Εβραίων και Αράβων. Εξτρεμιστές πυρπολούν αυτοκίνητα και καταστήματα που ανήκουν σε Άραβες, ενόσω Παλαιστίνιοι κάτοικοι του Ισραήλ συγκρούονται με την αστυνομία. Πρόκειται για τις σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων και Αράβων στους ισραηλινούς δρόμους εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αργά το βράδυ της Πέμπτης, το Ισραήλ ξεκίνησε να στοχεύει σε στρατόπεδα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξέλιξη που προμηνύει μια ακόμη δύσκολη νύχτα.

«Εκατοντάδες οικογένειες εκκενώνουν τώρα τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας λόγω των επιθέσεων. Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων μάς είπαν ότι μερικά από τα όπλα είχαν προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στο λεγόμενο χωριό των Βεδουίνων που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα» περιέγραψε δημοσιογράφος του Al Jazeera.

«Μοιάζει με το σενάριο του πολέμου το 2014, όταν εκατοντάδες οικογένειες εκκένωσαν επίσης τα σπίτια τους λόγω των πυροβολισμών».

Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων της Γάζας έχει, επίσης, λάβει εκκλήσεις για βοήθεια από πολίτες στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως στη Ράφα, καθώς ισραηλινά αεροπλάνα πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές χωρίς προειδοποίηση.

«Εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλά άτομα κάτω από τα ερείπια. Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων λένε ότι κατάφεραν να ανασύρουν πέντε πτώματα – συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών – από ένα από τα κατεστραμμένα σπίτια».

Το Ισραήλ, όπως όλα δείχνουν, πραγματοποιεί πρόβα πολέμου, καθώς φέρεται να προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή χερσαίας επιχείρησης κατά των Παλαιστινίων, συγκεντρώνοντας δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός επιτελάρχης αντιστράτηγος Αβίβ Κοχάβι έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και θα το υποβάλει εντός των επόμενων ωρών για έγκριση από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα Jerusalem Post, ο ισραηλινός στρατός είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Χαμάς για αρκετές ημέρες ακόμη, εξ ου και έχουν κληθεί 9.000 έφεδροι.

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε την επιστράτευση 9.000 στρατιωτικών, με τον εκπρόσωπό του να επιβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις μαζεύονται στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Tanks rolling to Gaza?

Unconfirmed footage appears to show IDF tanks moving closer to the Gaza strip as Israel mulls a first ground op since 2014.

The Israeli military called up 9,000 reservists and canceled weekend leave for combat troops. pic.twitter.com/Bf0vVilXnr

— ivan (@ivan8848) May 13, 2021