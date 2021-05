Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις στη Γάζα, τονίζοντας ότι θέλει να δει σημαντική μείωση στις πυραυλικές επιθέσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι αναμένει πως θα έχει και νέες επαφές με ηγέτες χωρών της περιοχής για το θέμα αυτό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, ανέφερε από την πλευρά της ότι η Αίγυπτος, η Τυνησία και άλλες χώρες μπορούν να παίξουν βραχυπρόθεσμα κάποιον ρόλο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο Μπάιντεν μίλησε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και διαμήνυσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ αμερικανών διπλωμάτων, αξιωματικών του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών με ομολόγους τους στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία και άλλους σχετικά με την αποκλιμάκωση της βίας.

Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιταχθεί σε αίτημα της Νορβηγίας, της Κίνας και της Τυνησίας για δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή για να συζητήσουν την επιδεινούμενη κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων μαχητών, ανέφεραν διπλωμάτες.

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον ανέφερε τις διπλωματικές προσπάθειες ως τον λόγο της αντίρρησής της, επισημαίνοντας ότι μια συζήτηση στο συμβούλιο δεν θα ήταν παραγωγική, αλλά άφησε την πόρτα ανοιχτή για πιθανή συνάντηση την Τρίτη.

Στο μεταξύ το Ισραήλ ανέπτυξε σήμερα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών, την ώρα που το εβραϊκό κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο και με μια εσωτερική έκρηξη βίας μεταξύ Εβραίων και Αράβων κατοίκων του.

Ενώ εντείνονται τα πυρά του πυροβολικού προς τον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από τους ισλαμιστές της Χαμάς, άρματα και άλλα θωρακισμένα οχήματα συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του τείχους ασφαλείας, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Tanks rolling to Gaza?

Unconfirmed footage appears to show IDF tanks moving closer to the Gaza strip as Israel mulls a first ground op since 2014.

The Israeli military called up 9,000 reservists and canceled weekend leave for combat troops. pic.twitter.com/Bf0vVilXnr

— ivan (@ivan8848) May 13, 2021