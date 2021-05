Reopening of restaurants and cafes for the first time since the 3rd of November 2020, after the second nationwide lockdown imposed for the prevention of the Covid-19 virus spread. Athens, on May 5, 2021 / Επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης, έπειτα απο την επιβολή του δεύτερου εθνικού lockdown για τον περιορισμό του Covid-19, στις 3 Νοεμβρίου, 2020. Αθήνα, 3 Μαίου, 2021

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 3.000 βρίσκονται για μια ακόμα μέρα τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.461 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις. Σταθερά, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. «Πονοκέφαλο» προκαλεί η επιδημιολογική κατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία. Σε δύσκολη κατάσταση παραμένουν Λάρισα και Αχαΐα. Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Μάτι: Γνώριζαν για νεκρούς πριν τη μοιραία σύσκεψη Συγκεκριμένα, στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται 1.122 νέα κρούσματα, ενώ στη συμπρωτεύουσα 285. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων «δίνει» η Αιτωλοακαρνανία με 108 μολύνσεις. Ανησυχία προκαλούν και τα 72 κρούσματα της Βοιωτίας. Τέλος, 57 και 55 κρούσματα καταγράφουν Λάρισα και Αχαΐα αντίστοιχα. Δείτε αναλυτικά Η γεωγραφική κατανομή των 2.461 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ και αφορούν τις τελευταίες 24 ώρες έχει ως εξής: 130 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής 127 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών 56 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής 167 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 290 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 128 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών 202 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς 22 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων 285 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης 108 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 24 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας 10 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας 1 κρούσμα στην Π.Ε Αρτας 55 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας 72 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας 5 κρούσματα στην Π.Ε Γρεβενών 15 κρούσματα στην Π.Ε Δράμας 27 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου 19 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας 12 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας 11 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας 46 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου 5 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου 8 κρούσματα στην Π.Ε Θεσπρωτίας 4 κρούσματα στην Π.Ε Θήρας 3 κρούσματα στην Π.Ε Ικαρίας 37 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων 18 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας 29 κρούσματα στην Π.Ε Καλύμνου 10 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας 11 κρούσματα στην Π.Ε Καρπάθου 9 κρούσματα στην Π.Ε Καστοριάς 18 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας 19 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς 28 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης 11 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κω 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας 57 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας 2 κρούσματα στην Π.Ε.Λασιθίου 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου 50 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας 10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου 4 κρούσμα στην Π.Ε.Νάξου 18 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης 1 κρούσμα στην Π.Ε Πάρου 20 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας 13 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας 6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου 6 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου 2 κρούσματα στην Π.Ε.Σάμου 17 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών 2 κρούσματα στην Π.Ε Σποράδων 1 κρούσμα στην Π.Ε Τήνου 17 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων 21 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας 19 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας 4 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας 10 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής 21 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων 2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου Τέλος, 105 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση