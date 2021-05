Starlink: Μισό εκατομμύριο παραγγελίες για το δορυφορικό ίντερνετ του Έλον Μασκ

Περισσότερες από 500.000 προπαραγγελίες έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η SpaceX για την υπηρεσία Starlink που θα προσφέρει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρων, δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της εταιρείας Έλον Μασκ.

Τεχνικοί περιορισμοί στην εξυπηρέτηση ενός τέτοιου αριθμού συνδρομητών δεν υπάρχουν, υποστήριξε ο Μασκ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο μόνος περιορισμός είναι η υψηλή πυκνότητα των χρηστών σε αστικές περιοχές» έγραψε ο Μασκ, απαντώντας σε ανάρτηση δημοσιογράφου του CNBC που επισήμαινε ότι η SpaceΧ ίσως χρειαστεί να επιστρέψει την προκαταβολή των 99 δολαρίων στους πελάτες που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.

«Μεγαλύτερη θα είναι η πρόκληση όταν θα φτάσουμε τους εκατομμύρια χρήστες» είπε.

Only limitation is high density of users in urban areas. Most likely, all of the initial 500k will receive service. More of a challenge when we get into the several million user range.

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2021