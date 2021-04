The new Covid-19 vaccination center, at Peristeri, Athens, on March 27, 2021 / Νεο Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19, στο Περιστέρι, στις 27 Μαρτίου, 2021

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί όποιος ενήλικας το επιθυμεί, τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι ήδη έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό σχεδόν 115 χιλιάδες (114.873) πολίτες ηλικίας 30-39, και 22 χιλιάδες (21.706) πολίτες ηλικίας 40-44 . Εμβόλια : Τι συμβαίνει με τις θρομβώσεις – Ο καθηγητής της Σορβόννης Γρηγόρης Γεροτζιάφας εξηγεί Ήδη πάνω από 10 χιλιάδες (10.252) πολίτες 30-39 έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου τους. 'Ατυχη η δήλωση Τσίπρα Σχετικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί «ξεστοκαρίσματος» του εμβολίου της AstraZeneca, ο κ. Kικίλιας ξεκαθάρισε στο ΣΚΑΪ fm πως δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ούτε γίνονται στη χώρα μας εμβόλια δεύτερης κατηγορίας. Ο υπουργός χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι θα περίμενε διορθωτική δήλωσή του. Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για κατ' οίκον εμβολιασμό Ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη οι τεχνικές συζητήσεις για το πρόγραμμα του εμβολιασμού στο σπίτι, ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, με κάποιο πιο εύκολο εμβόλιο, όπως για παράδειγμα αυτό της Johnson & Johnson. Υπογράμμισε ότι η συγκριμένη επιχείρηση θα είναι οριζόντια για όλη τη χώρα. Σημείωσε δε, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε 100 χιλιάδες εμβολιασμούς την ημέρα. Έρχονται μπόνους για τους υγειονομικούς Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μπόνους για τους υγειονομικούς, στο χρόνο που πρέπει. Στις ΜΕΘ με όσους ξέχασαν να εμβολιασθούν