Παρίσι : Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τους πυροβολισμούς έξω από το νοσοκομείο

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από νοσοκομείο στο Παρίσι, πρωτεύουσα της Γαλλίας, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά από το νοσοκομείο Henry Dunant.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε από τα πυρά.

Κατά το ίδιο μέσο, ο ύποπτος διέφυγε με μοτοσικλέτα από το σημείο.

Νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, έκανε λόγο για δύο τραυματίες από το επεισόδιο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης.

#France

Police is at the scene where Two people have been shot outside a hospital belonged to the #RedCross in #Paris 16th arrondissement. #HenriDunant #Hospital pic.twitter.com/CeV2rGAgJv

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 12, 2021