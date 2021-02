Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο διάσημος ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ (Christopher Plummer). Ο ηθοποιός είχε μια λαμπρή καριέρα σχεδόν επτά δεκαετιών στον κινηματογράφο, παίζοντας σε πολλές γνωστές ταινίες.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του και ο μάνατζερ του. Ο Πλάμερ πέθανε στο σπίτι του, στο πλευρό της γυναίκας του Ιλέιν Τέιλορ, με την οποία ήταν παντρεμένος 53 χρόνια.

«Μέσα από την τέχνη του και την ανθρωπιά του, άγγιξε όλες τις καρδιές μας και η θρυλική ζωή του θα αποτελέσει παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Θα είναι για πάντα μαζί μας», δήλωσε ο μάνατζέρ του, Λου Πιτ.

Το βιογραφικό του

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ γεννήθηκε το 1929. Έκανε το ντεμπούτο του το 1957 στην ταινία «Stage Struck» και έλαβε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα το 1965 για τη συμμετοχή του στο βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» (The Sound of Music).

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ταινίες «Έρωτες Που Σβήνουν την Αυγή» (Inside Daisy Clover, 1965), «Η Νύχτα των Στρατηγών» (Night of the Generals, 1967) όπου έπαιζε τον Γερμανό στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ, και «Ο Άνθρωπος Που θα Γινόταν Βασιλιάς» (The Man Who Would Be King, 1975).

Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε το 1954 στη Νέα Υόρκη και έκτοτε πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ, τον Καναδά και το λονδρέζικο Γουέστ Εντ.

Το 2010, έγινε ο γηραιότερος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, καθώς σε ηλικία 82 ετών πήρε το βραβείο β’ αντρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Οι Πρωτάρηδες».