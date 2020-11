Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

