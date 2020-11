Τέσσερις πολιτείες έχουν αποφασιστική σημασία για την εκλογή νέου προέδρου, με τον Τζο Μπάιντεν να αναζητεί 17 εκλέκτορες για να γίνει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, εκθρονίζοντας των νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος, έχοντας ήδη καταρρίψει το ρεκόρ περισσότερων ψήφων για αμερικανό προεδρικό υποψήφιο και βρίσκεται σε «απόσταση βολής» από το Λευκό Οίκο.

«Κάθε ψήφος πρέπει να καταμετρηθεί» ήταν το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν στο Twitter την Πέμπτη. Στο tweet του Μπάιντεν εμφανίζεται βίντεο με Αμερικανούς που προσήλθαν στις κάλπες.

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020