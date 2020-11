Ο δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, από την οποία αποχώρησε και τυπικά χθες Τετάρτη, την πρώτη ημέρα της θητείας του, εάν επικρατήσει.

«Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε επίσημα τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Και σε ακριβώς 77 ημέρες, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επανενταχθεί σε αυτήν», τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο μέσω του Twitter, αναφερόμενος στην 20ή Ιανουαρίου 2021, όταν θα ορκιστεί ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020