Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Φιλαδέλφεια για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία ενός αφροαμερικανού από αστυνομικούς.

Η οικογένεια του θύματος, του Walter Wallace, επιμένει πως ο 27χρονος έπαθε κάποιου είδους κρίση όταν οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τραβήξουν τα όπλα τους.

Από πλευράς της η αστυνομία, ισχυρίζεται πως ο 27χρονος έφερε μαχαίρι, το οποίο αρνούνταν να κατεβάσει.

To βράδυ της Τρίτης, η πορεία ξεκίνησε ειρηνικά, ωστόσο μόλις έφτασε η αστυνομία η οποία ωθούσε τους διαδηλωτές πίσω από τα οδοφράγματα, η κατάσταση οξύνθηκε.

Η αστυνομία μάλιστα προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την παραλιακή περιοχή του Port Richmond, καθώς σημειώθηκαν εκτεταμένες λεηλασίες.

*Alert* A large crowd of appx 1000 is looting businesses in the area of Castor and Aramingo. Avoid the area — Philadelphia Police (@PhillyPolice) October 28, 2020

Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φιλαδέλφειας συμβούλεψε τους κατοίκους σε μια περιοχή της πόλης να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω «διαδεδομένων διαδηλώσεων που έχουν γίνει βίαιες».

The Philadelphia Police Department is requesting that all residents in the 12, 16, 18, 19, 24, 25, and 26th Districts remain indoors except when necessary. These areas are experiencing widespread demonstrations that have turned violent with looting. — Philadelphia OEM (@PhilaOEM) October 28, 2020

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτοσχέδια οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάδους, ενώ η αστυνομία φέρεται να απαντούσε στους διαδηλωτές με σπρέι πιπεριού και επιθέσεις και γκλοπ.

Τα καταστήματα γύρω από την πόλη έκλεισαν νωρίς.

Οι κάτοικοι βρήκαν κλειστά τα φαρμακεία και δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, σύμφωνα με το CBS News, τον συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Οι διαδηλώσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Δευτέρας, με μια ομάδα περίπου 300 ατόμων να διαδηλώνει κατά της δολοφονίας του Walter Wallace. Συνολικά, συνελήφθησαν 91 άτομα. Οι πορείες, οι οποίες συνεχίστηκαν και την Τρίτη, άρχισαν να γίνονται βίαιες.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα επεισόδια, έδειχναν ένα περιπολικό της αστυνομίας να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ λεηλατήθηκαν αρκετά καταστήματα και επιχειρήσεις.

Βίντεο από διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη δείχνουν αστυνομικούς να σταματούν περαστικά αυτοκίνητα βαρώντας τα παράθυρά τους με τα γκλοπ τους, προκαλώντας ζημιές στο όχημα, καθώς ακούγονται γυαλιά να σπάνε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να ορμούν σε έναν διαδηλωτή και να τον ρίχνουν στο έδαφος, για να τον συλλάβουν.

As cops attempted to stop a car during a protest in NYC, they broke the windows and the car drove through the line of bike cops. We are unaware if there were any injuries. pic.twitter.com/0DPKPclJOm — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) October 28, 2020

Το βίντεο της οργής

Βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί, το οποίο τράβηξε περαστικός και ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο αστυνομικούς να σημαδεύουν με τα όπλα τους τον Wallace την ώρα που αυτός περπατά στον δρόμο.

Τους πλησιάζει κι εκείνοι οπισθοχωρούν, με τα όπλα τους να συνεχίζουν να τον σημαδεύουν, ενώ του φωνάζουν να αφήσει κάτω το μαχαίρι που κρατά.

Στη συνέχεια και οι δύο πυροβολούν επανειλημμένα τον Wallace, ο οποίος καταρρέει στον δρόμο.