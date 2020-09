Στη Λέσβο ο Σαρλ Μισέλ: «Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»

«Αισθάνομαι προσωπικά συγκινημένος από αυτή τη δραματική κατάσταση. Ήταν σημαντικό για εμένα να έρθω εδώ και να εκφράσω την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μας» δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως «βρίσκομαι εδώ επειδή αρνούμαι να χαμηλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέμμα απέναντι στις προκλήσεις της μετανάστευσης».

Πρώτα απ’ όλα, ο κ. Μισέλ θέλησε να εκφράσει αφενός την αλληλεγγύη της ΕΕ στους μετανάστες, στους κατοίκους της Λέσβου και σε όλους τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες αρωγής και αφετέρου τη βούληση «να στηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές αρχές».

I’m deeply moved by the difficult situation of those stranded on #Lesbos. The EU won’t turn a blind eye to the challenge.

It’s our responsibility to support frontline countries & Greece.

Migration requires a coherent EU response based on values bringing us together.#MoriaCamp pic.twitter.com/rSQPepGVTY

— Charles Michel (@eucopresident) September 15, 2020