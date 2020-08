Διακόπουλος: Το Oruc Reis έχει πραγματοποιήσει έρευνες

Turkish seismic research vessel Oruc Reis is escorted by Turkish Navy ships as it sets sail in the Mediterranean Sea, off Antalya, Turkey, August 10, 2020. Picture taken August 10, 2020. Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Τη θέση ότι το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis έχει πραγματοποιήσει έρευνες εντός της περιοχής που ορίζεται από την παράνομη τουρκική Navtex, εξέφρασε σήμερα ο σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφαλείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά, παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis κάνει έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. «Έχει κάνει έρευνες αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Open, ενώ σε ερώτηση εάν το Oruc Reis έχει απλώσει καλώδια και αν έχει πραγματοποιήσει έρευνες, απάντησε: «Ναι, αλλά είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Έχει κάνει έρευνες για να μην κοροϊδευόμαστε. Δείχνει ότι δεν ήταν αυτός ο πραγματικός σκοπός των ερευνών. Τις πρώτες μέρες δεν είχε κάνει καθόλου έρευνες, ούτε είχε απλώσει καλώδια, ούτε ακούγαμε-γιατί με τα υδροφωνικά με τα ακούμε αν κάνει έρευνες ή όχι» ανέφερε και συνέχισε: «Όταν εμείς »σηκώσαμε» το θέμα και είπαμε ότι δεν κάνει έρευνες, άπλωσε καλώδια, επέστρεψε, έκανε κάποιες έρευνες. Κάποια στιγμή «σηκώθηκε» λίγο ο καιρός και σταμάτησε τις έρευνες. Ένα καλώδιο έχει, δεν έχει δύο. Για να σας δώσω μια μεταφορά: «μαρκάρει» την περιοχή του. Όποιος έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο του καταλαβαίνει τι εννοώ». «Πόλεμος» νεύρων Παρά το γεγονός ότι το τουρκικό σεισμογραφικό σέρνει τα καλώδιά του πάνω – κάτω στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εκείνοι που έχουν γνώση της μεθοδολογίας με την οποία γίνονται αυτού του είδους οι έρευνες επισημαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει ελάχιστη σχέση έχει με την επιστημονική μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική. Ειδικοί αναφέρουν, δε, ότι αν και το Oruc Reis έχει τη δυνατότητα να κάνει σεισμογραφικές έρευνες, ο εξοπλισμός που διαθέτει είναι μάλλον παρωχημένος. Σύμφωνα με ειδικό που μίλησε προσφάτως στην «Καθημερινή», η παγιωμένη πρακτική των σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων υπαγορεύει τη διεξαγωγή ερευνών δύο διαστάσεων σε ένα πρώτο στάδιο. Με αυτές γίνεται αναγνωριστικός έλεγχος σε τεράστιες περιοχές και με βάση τα δεδομένα απομονώνονται πιο μικρές ζώνες της τάξης των 200 – 1.200 τ.χλμ, στις οποίες ακολουθεί το δεύτερο στάδιο ερευνών. Ο τρόπος που κινείται το Oruc Reis δεν παραπέμπει σε μια τέτοια μεθοδολογία και πρακτική και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ερευνητικός στόχος εκ μέρους της Αγκυρας, επισημαίνει ο ίδιος. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η Αγκυρα χρησιμοποιεί το Oruc Reis ως πιόνι σε μια διπλωματική σκακιέρα, προκειμένου να ισχυροποιήσει τις γεωπολιτικές της διεκδικήσεις.